App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Starte mit 3 Mio. PEPE
Jetzt bei Bitvavo anmelden und Bonus sichern
3.22 T $
Bitcoin-Kurs93,988.00 $2.45%
Ethereum-Kurs3,207.91 $3.14%
XRP-Kurs2.12 $2.49%
BNB-Kurs941.63 $3.84%
Solana-Kurs143.71 $2.04%
TRON-Kurs0.303989 $1.60%
Dogecoin-Kurs0.143692 $4.07%
Cardano-Kurs0.407640 $3.76%
Zcash-Kurs396.90 $-2.31%
Hyperliquid-Kurs24.92 $4.65%
Chainlink-Kurs13.64 $3.60%
Einstufung als illegales Glücksspiel 

Ukraine sperrt Polymarket

Die Ukraine hat den Zugang zum Prognosemarkt Polymarket gesperrt. Behörden stufen die Plattform als nicht lizenziertes Glücksspiel ein.

Moritz Draht
Teilen
Bitcoin-Kurs93,988.00 $2.45 %
Bitcoin kaufen
Zu sehen ist das Logo von Polymarket auf einem Smartphone

Beitragsbild: Shutterstock

 | Wie lange kann Polymarket noch im regulatorischen Grauberiech operieren?
  • Die Ukraine hat den Zugang zum Prognosemarkt Polymarket gesperrt und das Angebot offiziell als nicht lizenziertes Glücksspiel eingestuft. Grundlage ist ein Beschluss der Nationalen Kommission für die Regulierung elektronischer Kommunikation vom 10. Dezember 2025. Internetanbieter sind demnach verpflichtet, Online-Angebote zu blockieren, die ohne gültige Lizenz Glücksspiele organisieren oder unterstützen.
  • Im Rahmen der Umsetzung wurde die Domain polymarket.com in das staatliche Register gesperrter Websites aufgenommen. Der Zugriff auf die Plattform ist aus der Ukraine damit nicht mehr möglich, wie lokale Medien berichten.
  • Polymarket ermöglicht den Handel mit Kontrakten auf reale Ereignisse, deren Preise die vom Markt erwarteten Wahrscheinlichkeiten widerspiegeln. Das Angebot umfasst unter anderem Sportereignisse sowie politische und wirtschaftliche Entwicklungen. Ukrainische Behörden kritisierten zuletzt insbesondere Wetten auf geopolitische Ereignisse im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg.
  • Polymarket ist bereits in mehr als dreißig Ländern eingeschränkt, darunter auch in Deutschland, Frankreich, im Vereinigten Königreich, Italien und Australien. Auch in den USA nehmen regulatorische Eingriffe zu, zuletzt auf Ebene einzelner Bundesstaaten.
  • Darüber hinaus steht Polymarket zunehmend wegen möglicher Insidergeschäfte in der Kritik. Zuletzt sorgte ein Fall für Aufmerksamkeit, bei dem ein Nutzer wenige Stunden vor dem Zugriff der USA auf den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro eine entsprechende Wette platzierte und dadurch einen Gewinn von 430.000 US-Dollar erzielte. Mehr zu den Hintergründen hier: 430.000 USD Gewinn: Wer steckt hinter dem Polymarket-Trade auf den Maduro-Sturz?
Empfohlenes Video
Trump vs. Fed – Welche Folgen hat der Machtkampf für Bitcoin?

Quellen

Beschluss der Nationalen Energiekommission

Geoblocking-Liste | Polymarket

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ein Stapel Solana-Kryptowährungsmünzen wird vor einem unscharfen Candlestick-Diagramm angezeigt, das auf die jüngsten Bewegungen des SOL-Kurses hinweist.
KursanalyseSolana-Prognose: Darum mehren sich die Zeichen für einen Kursausbruch
Eine physische Darstellung einer Ethereum-Münze wird zwischen anderen Münzen platziert, wobei ein digitales Finanzdiagramm mit grünen und rosafarbenen Kerzenleuchtern im unscharfen Hintergrund die Präsenz von Ethereum auf dem Kryptomarkt hervorhebt.
On-Chain-AnalyseEthereum-Kurs vor der Entscheidung: Neue Stärke oder fataler Trendbruch?
Das Bild zeigt einen Mann und eine Bitcoin-Münze
Schutz vor BörsenrisikenHardware Wallet statt Börse: Wer kontrolliert dein Geld?
Story
3.71 $
27.62%
Internet Computer
3.54 $
12.29%
Monero
665.95 $
9.18%
NEAR Protocol
1.84 $
8.85%
Polkadot
2.24 $
8.08%
Aptos
1.92 $
7.95%
Worldcoin
0.602903 $
6.97%
Sky
0.059467 $
6.81%
World Liberty Financial
0.179925 $
6.62%
Arbitrum
0.215924 $
6.55%
Provenance Blockchain
0.019924 $
-10.90%
Canton
0.145820 $
-4.28%
MemeCore
1.61 $
-3.90%
Zcash
396.90 $
-2.31%
Render
2.38 $
-1.44%
Midnight
0.066618 $
-1.13%
Bitcoin Cash
613.96 $
-0.93%
PAX Gold
4,601.89 $
-0.51%
Tether Gold
4,594.01 $
-0.42%
Falcon USD
0.996186 $
-0.11%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren