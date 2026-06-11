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Treasury-Gigant unter der Lupe 

Strategy in der Teufelsspirale? So steht es wirklich um Bitcoin, MSTR und STRC

Strategy sorgt mit seinem Hin und Her bei Bitcoin-Transaktionen sowie MSTR-Verwässerung für Unruhe. Warum die Panik um einen möglichen Kollaps dennoch überzogen ist.

Johannes Dexl
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Nahaufnahme eines Mannes mittleren Alters mit grauen Haaren und Bart, der Anzug und Krawatte trägt und vor einem unscharfen Hintergrund nach links blickt und über die Auswirkungen von Bitcoin nachdenkt.

Beitragsbild: picture alliance

 | Michael Saylor bekommt derzeit auch aus der Bitcoin-Community Gegenwind

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie dramatisch Strategys BTC-Verkauf wirklich ist
  • Weshalb STRC zur entscheidenden Stellschraube wird
  • Welche Risiken die MSTR-Verwässerung für Aktionäre bedeutet
  • Wie Strategy seine Sstruktur stabilisieren und weiter akkumulieren könnte
  • Welches Szenario für Bitcoin-Anleger jetzt wirklich gefährlich wäre

Michael Saylor hat Bitcoin verkauft. Schon das löste im Krypto-Space Panik aus. Wenige Tage später kaufte Strategy wieder Bitcoin. Auch das sorgte für aufgebrachte Gemüter. Die Hoffnung war nämlich, dass Strategy Bitcoin in signifikantem Umfang abgestoßen hatte. Verkauft Saylor Bitcoin, ist es angeblich der Anfang vom Ende. Kauft Strategy Bitcoin, soll es plötzlich auch der Anfang vom Ende sein. Das zeigt vor allem eines: Das Sentiment ist derzeit so negativ, dass fast jede Entscheidung als Signal für den unmittelbaren Kollaps gelesen wird. So steht es wirklich um den Bitcoin-Treasury-Giganten.

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