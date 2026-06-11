Strategy sorgt mit seinem Hin und Her bei Bitcoin-Transaktionen sowie MSTR-Verwässerung für Unruhe. Warum die Panik um einen möglichen Kollaps dennoch überzogen ist.

Strategy in der Teufelsspirale? So steht es wirklich um Bitcoin, MSTR und STRC

Strategy in der Teufelsspirale? So steht es wirklich um Bitcoin, MSTR und STRC

In diesem Artikel erfährst du: Wie dramatisch Strategys BTC-Verkauf wirklich ist

Weshalb STRC zur entscheidenden Stellschraube wird

Welche Risiken die MSTR-Verwässerung für Aktionäre bedeutet

Wie Strategy seine Sstruktur stabilisieren und weiter akkumulieren könnte

Welches Szenario für Bitcoin-Anleger jetzt wirklich gefährlich wäre

Michael Saylor hat Bitcoin verkauft. Schon das löste im Krypto-Space Panik aus. Wenige Tage später kaufte Strategy wieder Bitcoin. Auch das sorgte für aufgebrachte Gemüter. Die Hoffnung war nämlich, dass Strategy Bitcoin in signifikantem Umfang abgestoßen hatte. Verkauft Saylor Bitcoin, ist es angeblich der Anfang vom Ende. Kauft Strategy Bitcoin, soll es plötzlich auch der Anfang vom Ende sein. Das zeigt vor allem eines: Das Sentiment ist derzeit so negativ, dass fast jede Entscheidung als Signal für den unmittelbaren Kollaps gelesen wird. So steht es wirklich um den Bitcoin-Treasury-Giganten.

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