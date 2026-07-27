Der Markt für tokenisierte Vermögenswerte wächst weiter und regulatorische Fortschritte schaffen neue Möglichkeiten. Warum Ondo dabei eine wichtige Rolle spielen könnte.

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Ondo profitiert von der FINRA-Zulassung und könnte eine wichtige Rolle im US-Markt für digitale Wertpapiere spielen.

Die Zahl der Inhaber tokenisierter Wertpapiere hat die Millionengrenze überschritten. Große Finanzinstitute richten ihre Infrastruktur auf den Handel und die Abwicklung digitaler Wertpapiere aus und Regulierungsbehörden schaffen Schritt für Schritt die Voraussetzungen, damit tokenisierte Finanzprodukte breit eingesetzt werden können.

A breakout week for tokenization.



Tokenized holders passed 1 million, a global custody bank moved toward 24/7 settlement, and regulators aligned across borders.



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1️⃣ BNY moves toward 24/7 tokenized Treasury settlement



BNY, the world's largest custody bank, plans… pic.twitter.com/vkgXK95lT5 — Ondo Finance (@Ondo) July 26, 2026

Von dieser Entwicklung profitiert auch Ondo. Mit der FINRA-Zulassung für Oasis Pro Markets kann das Unternehmen tokenisierte Aktien und Fonds künftig unter Aufsicht der US-Behörden anbieten. Das stärkt Ondos Position im US-Markt und zeigt, dass Ondo bei regulierten tokenisierten Wertpapieren eine wichtige Rolle einnimmt. Aber kann dieser Trend auch den Kurs von Ondo beflügeln?

Struktur und Trend von Ondo

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der Kurs zwischen 0,4008 US-Dollar (Low) und 0,4178 US-Dollar (High) basierend auf den letzten 3–6 4h-Candles. Aktuell schließt ONDO bei 0,4126 US-Dollar und liegt damit leicht unter dem Vortagsschluss von 0,4148 US-Dollar. Das Momentum der letzten Tage hat den Wert seit dem Ausbruch am 21.07 deutlich nach oben verschoben. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 2.004.905.749 US-Dollar und untermauert das aktuelle relative Gewicht des Coins im Jahr 2026.

Der Kurs notiert oberhalb des EMA‑20 (0,39597 US-Dollar) und zeigt seit dem Ausbruch eine Abfolge aus höheren Hochs und höheren Tiefs, was kurzfristige Stärke signalisiert. Nahe Unterstützungen liegen bei 0,4000 US-Dollar und 0,3960 US-Dollar, Widerstände bei 0,4178 US-Dollar und 0,4227 US-Dollar (Fibonacci-Ende). Solange der Kurs oberhalb des EMA‑20 verbleibt, ist die technische Lage bullish.

Momentum-Check

Der RSI liegt bei ca. 62,5 und signalisiert überdurchschnittliches Kaufinteresse ohne Überhitzung. Das MACD‑Histogramm zeigt positive Beschleunigung, allerdings mit leicht nachlassender Steigung, was auf anhaltende, aber moderat abnehmende Upside hinweist.

Die Bollinger‑Bänder weisen eine Breite von rund 0,04642 US-Dollar (Oberband 0,41460 US-Dollar / Unterband 0,36819 US-Dollar), was erhöhte, aber nicht extreme Schwankungen darstellt. Der Markt ist in einer aufmerksam verfolgten Rally-/Konsolidierungsphase; Volatilitätstrend ist kurzfristig steigend.

Kurzfristige Prognose

Kurzfristig bleibt die Prognose für ONDO leicht bullish: für Dich als Anleger gilt, dass der Kurs über dem EMA‑20 notiert und Fibonacci den Aufwärtstrend bestätigt. Unterstützungen: 0,4000 US-Dollar und 0,3960 USD; Widerstände: 0,4178 US-Dollar und 0,4227 US-Dollar. Ein überzeugender Tagesschluss über 0,4178 US-Dollar bei erhöhtem Volumen würde Platz für eine Fortsetzung Richtung 0,45–0,48 US-Dollar schaffen. Bricht der Kurs unter 0,3960 US-Dollar, sind Rücksetzer in Richtung 0,360–0,38 US-Dollar zu erwarten.

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Neutrales Szenario

Das neutrale Szenario wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent angegeben. Das Kursziel liegt zwischen 0,396 und 0,425 US-Dollar. Als Trigger muss sich der Kurs über der EMA-20 bei 0,39597 US-Dollar halten, der RSI über 50 bleiben und das Fibonacci-Level den Aufwärtstrend bestätigen.

Bullisches Szenario

Das bullische Szenario besitzt eine Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent. Das Kursziel liegt zwischen 0,4227 und 0,48 US-Dollar. Als Trigger wird ein Tagesschluss über 0,4178 US-Dollar mit steigendem Handelsvolumen genannt. Zusätzlich soll der RSI über 70 steigen und der Kurs über 0,4227 US-Dollar ausbrechen.

Bearisches Szenario

Das bearische Szenario wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent bewertet. Das Kursziel liegt zwischen 0,36 und 0,39 US-Dollar. Als Trigger gilt ein Tagesschluss unter 0,3960 US-Dollar. Außerdem soll der RSI unter 50 fallen und die EMA-20 deutlich unterschritten werden.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.