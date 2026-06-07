App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
Jetzt starten und Bonus sichern
1,92 T
Hyperliquid-Kurs51,53 3.21%
Bitcoin-Kurs53.974,81 2.72%
Ethereum-Kurs1.416,37 4.79%
XRP-Kurs0,997975 5.73%
BNB-Kurs518,17 3.97%
Hyperliquid-Kurs51,53 3.21%
Solana-Kurs56,74 5.58%
TRON-Kurs0,283772 1.64%
Dogecoin-Kurs0,073560 4.48%
Cardano-Kurs0,141121 2.62%
Zcash-Kurs365,48 17.62%
Chainlink-Kurs6,71 5.20%
Pi Network-Kurs0,113125 5.76%
Sinnvolle Investitionsstrategie? 

Nach Absturz: “Bitcoin ist tot”! Doch mit dieser Strategie lassen sich Millionen machen

Bitcoin ist in einer Woche um 16 Prozent gefallen. Warum frühere Crashs und Todesurteile für Anleger oft die besten Kaufgelegenheiten waren.

Dominic Döllel
Teilen
Bitcoin-Kurs53.974,81 2.72 %
Bitcoin kaufen
Roter Hintergrund mit einer Bitcoin-Münze und einem stark fallenden Kurschart. Die Darstellung symbolisiert einen massiven Bitcoin-Kursverlust und die Vorstellung eines ‚toten‘ Bitcoin-Marktes.

Beitragsbild: KI-generiert

 | Ist Bitcoin wieder gestorben?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie viel Geld du hättest, wenn du bei jedem Todesurteil für 100 US-Dollar in Bitcoin investiert hättest
  • Warum sich Michael Saylor und Larry Fink bei Bitcoin geirrt haben
  • Wieso die Europäische Zentralbank etwas über Bitcoin lernen muss
  • Wie man in Zukunft von Todesurteilen bei Bitcoin profitieren kann

Bitcoin wurde bereits mehr als 470-mal für tot erklärt – zumindest, wenn man den zahlreichen Nachrufen in Medien und Fachbeiträgen Glauben schenkt. Eines der ersten Todesurteile stammt vom 15. Oktober 2010. Damals veröffentlichte Blogger Sean Lynch den Beitrag: “Warum Bitcoin keine Währung sein kann.” Zu diesem Zeitpunkt notierte Bitcoin bei gerade einmal elf Cent. Über 16 Jahre später liegt der Kurs bei rund 62.000 US-Dollar. Wer damals lediglich 100 US-Dollar investiert hätte, säße heute auf einem Vermögen von über 56 Millionen US-Dollar. Das wirft eine spannende Frage auf: Wäre es womöglich eine erfolgreiche Strategie gewesen, bei jedem Bitcoin-Todesurteil zu kaufen? Denn auch aktuell wird Bitcoin nach dem Abverkauf wieder für tot erklärt.

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments!
  • Exklusive Artikel & Marktdaten
  • Täglich Kurs-Updates & Analysen
  • Infos zu Steuern & Regulierung
  • Weniger Werbung
  • Jederzeit kündbar
Jetzt entdecken

Bereits Plus+ Mitglied?

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Michael Saylor mit orangener Krawatte auf einer Bühne.
Das Ende einer Ära?Michael Saylor verkauft Bitcoin: So reagiert die BTC-ECHO Redaktion auf das Strategy-Drama
Ein paar Bitcoin-Münzen liegen auf einem Blatt auf dem Krypto-Steuer steht.
Änderungen 2026Macht das Finanzamt bald deine Krypto-Steuer?
Das Bild zeigt Co-Pierre Georg
Kritik am Status quoDarum fordert ein Blockchain-Professor das Ende der Krypto-Haltefrist
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Audiera
2,67
40.38%
Siren
0,997975
37.45%
LAB
11,42
35.37%
Humanity
0,699168
34.31%
Zcash
365,48
17.62%
Worldcoin
0,418008
15.55%
币安人生 (BinanceLife)
0,718481
13.45%
MemeCore
2,69
8.68%
NEAR Protocol
1,78
8.61%
Quant
60,33
8.28%
JUST
0,067705
-5.43%
Ethena
0,077663
-1.65%
DeXe
17,25
-0.95%
Litecoin
36,45
-0.59%
LEO Token
8,24
-0.54%
World Liberty Financial
0,048057
-0.47%
Ondo US Dollar Yield
0,980619
-0.23%
Stellar
0,179713
-0.15%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
1,05
-0.03%
Dai
0,867508
-0.02%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren