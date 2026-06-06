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Bitcoin vor dem Kipppunkt: Analyst warnt vor Totalverlust

Charles Edwards zählt zu den bekanntesten Analysten im Bitcoin-Sektor. Der Gründer von Capriole hat sich vor allem mit quantitativen Marktanalysen einen Namen gemacht.

Johannes Dexl
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Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Bitcoin.Kurs befindet sich weiter auf Talfahrt

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Quantencomputer Bitcoin bedrohen
  • Weshalb der Markt das Risiko bereits einpreist
  • Wie hoch der Quanten-Rabatt laut Edwards ausfällt
  • Welche Notfall-Lösungen für Bitcoin diskutiert werden
  • Warum BTC derzeit trotz Quanten-Gefahr unterbewertet ist

Charles Edwards bekräftigt seine Warnung vor den möglichen Folgen von Quantencomputern für Bitcoin. Seine Einschätzung ist deutlich: Gelingt es dem Netzwerk nicht rechtzeitig, auf quantensichere Kryptografie umzusteigen, könnte Bitcoin im Extremfall massiv an Wert verlieren oder sogar vollständig entwertet werden. Wörtlich schreibt Edwards: “Wenn diese Probleme nicht gelöst werden, glauben wir, dass der Wert von Bitcoin auf null fallen wird.”

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