Bitcoin vor dem Kipppunkt: Analyst warnt vor Totalverlust

In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Quantencomputer Bitcoin bedrohen
- Weshalb der Markt das Risiko bereits einpreist
- Wie hoch der Quanten-Rabatt laut Edwards ausfällt
- Welche Notfall-Lösungen für Bitcoin diskutiert werden
- Warum BTC derzeit trotz Quanten-Gefahr unterbewertet ist
Charles Edwards bekräftigt seine Warnung vor den möglichen Folgen von Quantencomputern für Bitcoin. Seine Einschätzung ist deutlich: Gelingt es dem Netzwerk nicht rechtzeitig, auf quantensichere Kryptografie umzusteigen, könnte Bitcoin im Extremfall massiv an Wert verlieren oder sogar vollständig entwertet werden. Wörtlich schreibt Edwards: “Wenn diese Probleme nicht gelöst werden, glauben wir, dass der Wert von Bitcoin auf null fallen wird.”
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