Genesis-Gläubiger wollen Unternehmen vor Bankrott bewahren

23. November 2022:

Der strauchelnde Krypto-Lending-Dienst Genesis soll sich ein Team zur Sanierung des Unternehmens zur Hilfe geholt haben. Das geht aus einem gestrigen Bericht der New York Times hervor. Das Nachrichtenmedium bezieht sich dabei auf drei Insiderquellen. Demnach habe Genesis die US-amerikanische Investmentbank Moelis & Company damit beauftragt, verschiedene Möglichkeiten in der brenzlichen Situation des Unternehmens auszuloten. Dem Bericht zufolge sei eine Insolvenz jedoch noch nicht in Stein gemeißelt und könnte noch vermieden werden.