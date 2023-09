Gefährdet FTX Solana? Kann Bitwalas Neustart gelingen? Und kommt der Ethereum ETF? Das und mehr in den Krypto-News der Woche.

Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, DeFi und Co. kompakt im Überblick.

FTX hält Unmengen SOL: So gefährdet ist der Solana-Kurs?

FTX und dessen ebenfalls gefallene Schwester-Firma Alameda Research halten riesige Bestände der Kryptowährung. Angeblich um die 60 Millionen SOL-Token im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar.

Diverse On-Chain-Daten zeigen nun, dass Teile dieser und weiterer Altcoin-Bestände FTX’ in Bewegung sind. Womöglich ein Anzeichen für die bevorstehende Liquidierung der Vermögenswerte durch die Insolvenzverwalter der Krypto-Börse. Die gerichtliche Genehmigung dafür erhielten diese bereits im Januar. Ihr Ziel: gesicherte Kryptos im Wert von insgesamt fünf Milliarden US-Dollar veräußern, um geschädigte Kunden der Börse zu kompensieren.

Wie gefährlich es nun für den Solana-Kurs wird, lest ihr hier: Solana in Gefahr? FTX-Wallets bewegen SOL-Bestände

Warum die Lager von Ethereum und Solana derzeit gespalten sind, erfahrt ihr hier: Darum streiten sich Ethereum und Solana

Bitwala, Nuri und nun wieder Bitwala: Alle Infos zum Neustart

Bitwala genießt in Deutschland Kultstatus. Bereits 2015 besetzte das Berliner Start-up die immer populärer werdende Bitcoin-Nische. Als einer der ersten Dienstleister der Bundesrepublik vereinte das Unternehmen Blockchain und Banking und wurde so schnell zu einem Aushängeschild der deutschen Krypto-Industrie. Nach einem Rebranding 2021 wagte “Nuri” den Schritt raus aus der Krypto-Bubble, rein in die traditionelle Finanzwelt – ein Fehltritt, der letztlich zur Insolvenz führte. Doch nun ist Bitwala wieder da.

Kann der Neu-Neustart gelingen? Die Antwort erhaltet ihr hier: Bitwala 2.0: Krypto-App wagt nach Nuri-Insolvenz Neustart

Außerdem: BTC-ECHO hat sich mit den Gründern Dennis Daiber und Jan Goslicki unterhalten. Wie lief das Ende von Nuri? Das lest ihr hier: Exklusiv: Das sagen die Bitwala-Gründer zum Nuri-Untergang

Ethereum ETF beantragt

Ark Invest hat einen Antrag auf einen Spot-ETF für Ethereum eingereicht. Würde er gelistet, wäre es der erste dieser Art in den USA. Als Partner hat man 21Shares gewählt. Gelauncht werden soll er auf der Börse CBoe’s. Überwacht und verwahrt werden soll er von Coinbase. Die US-Finanzaufsicht hat nun maximal 240 Tage Zeit, um über den Antrag zu entscheiden.

Was das für den Ethereum-Kurs bedeutet, hört ihr in folgendem Podcast:

Podcast

So will Visa den Krypto-Space umkrempeln

Visa, ein Pionier im traditionellen Zahlungsverkehr, will mithilfe des Ethereum ERC-4337 Standards, der Kontenabstraktion ermöglicht, die Benutzererfahrung im Krypto-Sektor revolutionieren. User sollen mit ihrer Kreditkarte Transaktionsgebühren in Blockchain-Netzwerken bezahlen können und die Interaktion mit Web3-Anwendungen erheblich vereinfacht werden. Bis heute ist eines der größten Probleme von Blockchain-Anwendungen ihre mangelnde Benutzerfreundlichkeit und hohe Komplexität.

Doch was genau steckt hinter dem Konzept der “Kontenabstraktion”, die all dies möglich machen soll? Und wie plant Visa, die Interaktion mit Blockchains und dezentralen Anwendungen (dApps) zu vereinfachen? Das erfahrt ihr hier: Wie Visa Krypto durch Kontenabstraktion massentauglich macht