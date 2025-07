So hart will das Finanzamt jetzt bei der Krypto-Steuer durchgreifen

In diesem Artikel erfährst du: Warum das Finanzamt den Krypto-Steuersündern auf der Schliche ist

Welche neuen Maßnahmen für stärkere Überwachung sorgen sollen

Wie sich Krypto-Anleger vorbereiten und hohe Strafen vermeiden

Die Abgabefrist der Steuererklärung für den Besteuerungszeitraum 2024 rückt immer näher. Aber während viele Krypto-Anleger schon angesichts der geltenden Steuerregeln verunsichert sind, plant das Bundesfinanzministerium in einem Referentenentwurf bereits eine neue Verschärfung. Ab dem 1. Januar 2026 müssen Krypto-Dienstleister jährlich die Transaktionen und die steuerlich relevanten Daten ihrer Nutzer melden. Doch auch auf anderen Wegen könnte die Umsetzung der EU-Richtlinie DAC 8 für mehr Kontrolle und Bürokratie sorgen. Wie das Finanzamt den Krypto-Steuersündern auf die Spur kommen will und was Investoren schon jetzt tun können, um sich auf die Umstellung vorzubereiten.

