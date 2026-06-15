FinTok boomt und erreicht Millionen Menschen weltweit. Doch wie gut sind die Inhalte wirklich?

Eine ganze Generation lernt investieren auf TikTok – mit welchen Folgen?

Eine ganze Generation lernt investieren auf TikTok – mit welchen Folgen?

In diesem Artikel erfährst du: Warum Millionen junge Anleger ihre Finanztipps auf TikTok suchen

Wie die Untersuchung die Qualität von Finanzvideos bewertet hat

Womit Creator auf TikTok Millionen Aufrufe erzielen

Wofür Anleger ihr eigenes Risikoprofil kennen sollten

TikTok hat sich für viele junge Menschen zu einer wichtigen Anlaufstelle für Finanzthemen entwickelt. Unter Schlagworten wie “FinTok” oder “CryptoTok” erreichen kurze Videos Millionen von Nutzern und versprechen einfache Wege zum Vermögensaufbau. Die Reichweite dieser Inhalte wächst seit Jahren, doch die Qualität hält oft nicht mit dem Erfolg Schritt. Eine Auswertung von Videos mit insgesamt mehr als 20 Millionen Aufrufen geht der Frage nach, wie verlässlich die beliebtesten Finanztipps auf TikTok tatsächlich sind.

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