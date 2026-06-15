Worldcoin steigt binnen 24 Stunden rund 20 Prozent. Die Rallye wird von starkem Momentum, KI-Fantasie und dem bevorstehenden IPO der ChatGPT-Mutter getragen.

Worldcoin-Rallye vor OpenAI-IPO – So geht es jetzt weiter für den KI-Coin

Worldcoin-Rallye vor OpenAI-IPO – So geht es jetzt weiter für den KI-Coin

Worldcoin gehört aktuell zu den Top-Performern am Krypto-Markt. In den letzten 24 Stunden legte der Kurs rund 20 Prozent zu und stieg bis auf 0,60 US-Dollar. Als möglicher Kurstreiber gelten vor allem Spekulationen rund um OpenAI. Das Unternehmen steht wie SpaceX vergangene Woche vor seinem heiß erwarteten Börsengang. Davon könnte Worldcoin profitieren, da das Projekt eng mit OpenAI-Gründer Sam Altman verbunden ist. Anleger setzen damit nicht nur auf den aktuellen Kursschwung, sondern auch auf die Hoffnung, dass die Nähe zu Altman und OpenAI dem Projekt neue Aufmerksamkeit verschafft.

WLD in der technischen Analyse

In den letzten 12 Stunden, also den letzten drei Kerzen, bewegte sich der Kurs von WLD in einer Spanne von 0,52 US-Dollar bis 0,60 US-Dollar. Auf 24-Stunden-Sicht, also über sechs Kerzen, reicht die Handelsspanne von 0,49 US-Dollar bis 0,60 US-Dollar. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,59 US-Dollar und damit rund 17,7 Prozent über dem Schlusskurs vor 24 Stunden, der bei 0,50 US-Dollar lag. Die Marktkapitalisierung liegt derzeit bei rund 2Milliarden US-Dollar. Die jüngste Preisbewegung zeigt einen starken Tagesanstieg im Krypto-Kontext, der von erhöhtem Handelsvolumen begleitet wird.

Der Kurs notiert deutlich über dem EMA-20 bei 0,52 US-Dollar und zeigt seit dem 14. Juni eine Abfolge höherer Hochs und höherer Tiefs. Kurzfristig lässt sich das bullish interpretieren. Nahe Unterstützungen liegen bei 0,52 US-Dollar und 0,50 US-Dollar. Das Fibonacci-Retracement des Aufwärtstrends liegt bei 0,47 US-Dollar. Das direkte Widerstandsniveau ist das Tageshoch bei 0,60 US-Dollar, gefolgt von 0,63 US-Dollar als nächstem relevanten Widerstand. Solange der Kurs oberhalb des EMA-20 bleibt, ist die kurzfristige Marktlage bullish einzustufen.

Erhöhtes Risiko für Rücksetzer

Der RSI (14) liegt bei etwa 84,7 und signalisiert kurzfristige Überkauftheit im Chart. Das Momentum-Histogramm zeigt eine klare positive Beschleunigung und bestätigt damit die kurzfristige Aufwärtsdynamik.

Die Bollinger-Bänder-Breite liegt aktuell bei rund 0,12 US-Dollar. Das deutet auf deutlich erhöhte Schwankungen hin. Die Marktphase lässt sich als Ausbruchsphase mit angespannter Volatilität einordnen. Kurzfristig bleibt deshalb das Risiko für Rücksetzer erhöht.

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Kurzfristige Prognose für Worldcoin

Kurzfristig bleibt die Prognose für WLD bullish, getragen von starkem Momentum, erhöhtem Handelsvolumen und Schlusskursen oberhalb des EMA-20. Im neutralen Szenario liegt das Kursziel bei 0,55 US-Dollar bis 0,62 US-Dollar. Dieses Szenario hat eine Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent. Entscheidend wäre, dass der RSI sich im Bereich von 60 bis 75 stabilisiert, der Kurs den EMA-20 bei 0,52 US-Dollar hält und das Volumen nicht deutlich nachlässt. Eine wichtige Unterstützung liegt bei 0,52 US-Dollar, das Bollinger-Unterband bei 0,46 US-Dollar. Das neutrale Szenario wäre gefährdet, falls der Kurs unter 0,52 US-Dollar fällt.

Bullishes Szenario

Das bullishe Szenario hat mit 45 Prozent derzeit die höchste Wahrscheinlichkeit. Dafür müsste WLD per Tagesschluss über 0,60 US-Dollar ausbrechen. Der RSI sollte dabei über 70 bleiben, ohne dass die Lage im Chart stark überhitzt, und der Volumenanstieg müsste anhalten. In diesem Fall wäre zunächst 0,63 US-Dollar relevant. Darüber könnte sich Raum in Richtung 0,75 US-Dollar bis 0,80 US-Dollar öffnen. Als dynamische Unterstützung bleibt der EMA-20 bei 0,52 US-Dollar wichtig. Eine Invalidierung dieses Szenarios läge bei 0,56 US-Dollar.

Bearishes Szenario

Das bearishe Szenario kommt auf eine Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent. Es würde an Relevanz gewinnen, falls der RSI unter 70 fällt, das Momentum nachlässt und der Kurs nachhaltig unter 0,52 US-Dollar sowie unter den EMA-20 bricht. In diesem Fall wären Rücksetzer in Richtung 0,47 US-Dollar möglich. Darunter liegen weitere frühere Strukturpunkte bei 0,40 US-Dollar bis 0,42 US-Dollar. Eine Invalidierung des bearischen Szenarios läge bei 0,62 US-Dollar. Für Anleger bleibt daher ein klar definiertes Risikomanagement entscheidend, da der starke Ausbruch zwar Chancen eröffnet, die erhöhte Volatilität aber schnelle Gegenbewegungen begünstigen kann.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.