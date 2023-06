Die breite Akzeptanz von Decentralized Finance (DeFi) und Non-fungible Token (NFTs) auf Ethereum und anderen Blockchains bleibt bisher aus. Der neue ERC-4337 Standard und Kontenabstraktion sollen nun dabei helfen, das Ökosystem auf das nächste Level zu heben. Doch was steckt dahinter und wie könnte das gelingen?

Kontenabstraktion einfach erklärt

Um zu verstehen, warum der neue Ethereum Standard so interessant ist, muss man zunächst wissen, was Kontenabstraktion bedeutet. Stelle dir vor, du hast eine klassische Brieftasche. Abhängig davon, womit du zahlen möchtest, wählst du das passende Fach. In vielen Fällen akzeptiert der Empfänger jedoch nur bestimmte Zahlungsarten. Bei Kartenzahlung muss der zu zahlende Betrag oft über einem gewissen Limit liegen. Bargeld wird vorwiegend bei kleinen Summen akzeptiert und Gutscheine können meist nur bei speziellen Händlern und unter bestimmten Bedingungen verwendet werden.

Nun stell dir eine aufgewertete Version vor: Deine Geldbörse ist nun eine Smart Wallet. Sie hat nur noch ein Fach, aber dieses Fach kann wirklich alles. Es vereint all dein Vermögen, egal ob physisch oder digital, in einer Geldbörse und passt sich wie ein Chamäleon an die Zahlungsmethode an, die du gerade benötigst.

Wie funktioniert Kontenabstraktion und ERC-4337 auf der Blockchain?

So ähnlich funktioniert das Ganze auch auf Blockchain-Ebene. ERC-4337, ermöglicht Kontenabstraktion auf Ethereum und peppt ETH Wallets ordentlich auf, indem es Funktionen von “Externally Owned Accounts” (EOA) und “Smart Contract Accounts” clever miteinander kombiniert.

Ein EOA ist im Grunde ein individuelles Konto, wie dein Bankkonto. Du kontrollierst es mit deinem privaten Schlüssel und kannst Ethereum oder Tokens senden und empfangen (Self-hosted Wallets wie MetaMask und Co.). Ein “Smart Contract Account Wallet” hingegen ist eher wie ein Wallet mit einem integrierten Assistenten, der die Interaktion mit Apps und Blockchain-Netzwerken mit der Hilfe von Smart Contracts vereinfacht. ERC-4337 kombiniert diese beiden Wallet-Typen in einem.

Contract Wallets vs. EOA Wallets. Quelle: Jarrodwatts

Um das Ganze besser zu verstehen, denk an eine mobile Tankstelle für dezentrale Anwendungen (dApps). Stell dir vor, du hast ein Auto (deine dApp), das Benzin (Gas auf Ethereum) braucht, um zu laufen. Normalerweise müsstest du zur nächsten Tankstelle (Börse, auf der du ETH kaufen kannst) fahren, um Sprit zu holen.

Aber mit ERC-4337 läuft das viel geschmeidiger. Du gibst einfach eine Bestellung auf und schwups, kommt jemand (ein “Paymaster”) vorbei und tankt dein Auto direkt in deiner Garage auf. In dieser Analogie ist dein Auto die dApp, der Sprit das Gas, das du für Transaktionen benötigst, und der “Paymaster” ist der ERC-4337-Standard, der dafür sorgt, dass das Gas direkt zu deiner dApp geliefert wird.

Das macht die Bedienung von Ethereum Wallets für User deutlich einfacher. Du brauchst nur genug Kapital in deiner Wallet, und alles andere – wie Swaps, Kauf und Verkauf von NFTs, Erstellung von Wallets und das Zahlen von Gebühren – erledigt ERC-4337 mit der Kontenabstraktion ganz automatisch im Hintergrund für dich.

Das sind die Vorteile des neuen Ethereum Standards

ERC-4337 bietet eine Reihe von Vorteilen, die das Benutzererlebnis im Umgang mit Blockchain-Netzwerken und insbesondere mit NFTs erheblich vereinfachen können. Hier einige der Hauptvorteile von ERC-4337:

1. Gaslose Transaktionen

Die “Gas-Krise” von Ethereum ist ein bekanntes Problem für viele Nutzer im Krypto-Space. Mit ERC-4337 können Benutzer Transaktionen ohne ETH oder andere Kryptowährungen in ihren Wallets durchführen, dank Kontenabstraktion.

Anstatt ETH-Gasgebühren zu zahlen, ermöglicht dieser neue Standard den Benutzern, Transaktionen ohne ETH in ihren Wallets durchzuführen. Man könnte auch mit anderen Kryptowährungen wie USDC, DAI, WBTC usw. bezahlen. Eine interessante Möglichkeit, um neue Nutzer anzulocken, die in der Welt der NFTs und Kryptowährungen noch unerfahren sind.

2. Gebündelte Transaktionen

Zudem erlaubt ERC-4337 die Bündelung mehrerer On-Chain-Operationen in nur einer Transaktion. Stell dir vor, man könnte NFTs von einem Wallet zum anderen transferieren, während man gleichzeitig diejenigen auflistet, die man verkaufen möchte – und das alles in nur einer einzigen Transaktion. Das reduziert sowohl die Komplexität als auch die Dauer von Transaktionen beträchtlich.

3. Einfachere und sicherere Ethereum Wallets

Ein weiterer Aspekt, der ERC-4337 auszeichnet, ist die Vereinfachung der Kontenverwaltung. Statt sich mit einem komplexen kryptografischen Schlüsselpaar herumzuschlagen, kannst du jetzt deine Wallets ganz einfach mit deinem Apple- oder Google-Konto verwalten. Die Wiederherstellung deines Wallets? Kein Problem, dank in eine Wallet integrierte Social-Recovery-Funktion wird das durch ERC-4337 möglich.

4. Temporärer Zugang zu Wallets und Tokens

Schließlich ermöglicht ERC-4337 die Verwendung von “Sitzungsschlüsseln”, das sind temporäre Schlüssel, die es einer Wallet ermöglichen, mit einer bestimmten App auf spezifische Weise für einen bestimmten Zeitraum zu interagieren. Man kann sich vorstellen, dass Sitzungsschlüssel in der NFT-Gaming-Szene sehr beliebt werden, wo sie in Kombination mit einem Spiel verwendet werden können, um sicherzustellen, dass man nicht viele Transaktionen signieren muss oder sich Sorgen machen muss, Token-Berechtigungen später widerrufen zu müssen.

5. Individuelle Anpassung von Wallet-Rechten

Und zu guter Letzt ermöglicht ERC-4337 Usern, die Berechtigungen ihrer Konten individuell anzupassen. Man könnte zum Beispiel multisignierte Transaktionen anfordern, nur bestimmten Adressen erlauben, Transaktionen im eigenen Namen durchzuführen, oder sogar bestimmte Aktivitäten komplett einschränken. Dieses Feature bietet NFT-Nutzern und NFT-zentrierten DAOs eine größere Kontrolle über ihre On-Chain-Konten.

Fazit

ERC-4337 hat das Potenzial, das Benutzererlebnis im Umgang mit Kryptowährungen und NFTs signifikant zu verbessern. Es bietet Vorteile wie einfachere und sicherere Konten, gaslose Transaktionen, gebündelte Transaktionen, berechtigte Aktivitäten und die Verwendung von Sitzungsschlüsseln. Durch diese Funktionen könnte ERC-4337 daher zu einer verstärkten Adoption von NFTs führen.

Insgesamt bietet ERC-4337 viele Funktionen, die traditionelle Banken ihren Kunden typischerweise bieten, und das alles ohne die Notwendigkeit, einer Finanzinstitution zu vertrauen. Dadurch könnte ERC-4337 zu einer signifikanten Steigerung der Akzeptanz von NFTs führen. Indem der Kauf, die Aufbewahrung, die Sicherung und die Wiederherstellung von NFTs erleichtert werden, stellt das Upgrade definitiv einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur Massenadoption dar.

Obwohl es bisher nur wenige Informationen zur Verbreitung des ERC-4337-Standards gibt, zeigen bereits einige Wallet-Entwickler, wie Stackup und MetaMask, Interesse an seiner Nutzung. Es ist jedoch klar, dass dieser Standard das Potenzial hat, die Interaktion mit Blockchain-Netzwerken erheblich zu vereinfachen und zu verbessern. Es scheint daher wahrscheinlich, dass sich der Standard in diesem Jahr immer weiter im Ethereum-Ökosystem verbreitet.