ERC-721 war der erste Ethereum-Token-Standard, der Non-fungible Token (NFTs) im Krypto-Space populär gemacht hat. Durch diesen lassen sich digitale Vermögenswerte verifizierbar einzigartig auf einer Blockchain abbilden. Erstmals wurde der Token-Standard im Jahr 2018 veröffentlicht und im Laufe der Jahre entwickelte sich dadurch ein NFT-Token-Ökosystem, das inzwischen knapp 20 Milliarden US-Dollar schwer ist.

Doch ERC-721 ist bei Weitem noch nicht perfekt. Ein Makel: Bislang ließ sich der Besitz eines NFTs noch nicht mit weiteren Rechten und Funktionen in der Blockchain-Welt verknüpfen. Ein neuer Ethereum-Standard namens ERC-6551 soll genau das ändern und eine neue Dimension an Anwendungsmöglichkeiten und Funktionen eröffnen.

Was ist der ERC-6551 Standard?

ERC-6551 ist ein neu eingeführter Standard auf der Ethereum Blockchain, der es NFTs ermöglicht, als ihre eigenen Smart Contracts – oder “Token Bound Accounts” – zu fungieren. Mit anderen Worten: Ein NFT kann nun eine eigene Wallet-Adresse haben, Vermögenswerte halten und Transaktionen durchführen, genau wie eine normale Ethereum Wallet. EEine NFT kann also über den neuen ERC-6551-Standard mit zusätzlichen Wallets oder bestimmten Rechten verknüpft werden, sodass NFT-Inhaber beispielsweise Zugang zu bestimmten Coins, Stimmrechten, zusätzlichen NFTs oder anderen digitalen Vermögenswerten erhalten können.

Das Besondere an ERC-6551 ist, dass er verwendet werden kann, um die bestehenden Funktionen von ERC-721-Token (NFTs) zu erweitern, ohne dass diese von Grund auf neu aufgesetzt werden müssen. Der große Vorteil dabei ist, dass ERC-6551 von Anfang an mit nahezu allen vorhandenen NFT-Infrastrukturen kompatibel sind, die die Ethereum Virtual Machine (EVM) unterstützen.

Die Umsetzung des ERC-6551-Standards ermöglicht es, alles, was mit einer regulären Ethereum-Wallet gemacht werden kann, nun auch mit einem ERC-721-NFT zu tun. Es eröffnet daher beispielsweise die Möglichkeit, einen NFT zur Speicherung anderer NFTs oder zum Handel mit ERC-20-Token zu verwenden.

Somit definiert der ERC-6551 Standard den Begriff des Besitzes auf der Blockchain neu: Durch ihn können NFTs, wie Kunstwerke, Spielgegenstände oder digitale Immobilien, ihre eigenen digitalen Geldbörsen haben und direkt mit anderen Anwendungen oder Token auf der Blockchain interagieren. Dies erweitert die Möglichkeiten von NFTs erheblich und eröffnet neue, spannende Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen Kunst, Gaming, Finanzen und mehr. Drei Beispiele:

1. Kunst

NFTs mit ERC-6551-Funktionalität könnten als Mittel zur Vertretung von Rechten an digitaler Kunst oder geistigem Eigentum dienen. Ein Künstler könnte ein Kunstwerk als NFT erstellen und in der Wallet dieses NFTs weitere NFTs aufbewahren, die Rechte wie Vervielfältigung, Ausstellung oder Weiterverkauf repräsentieren, wodurch rechtliche Standards aus der traditionellen Kunstwelt auf die NFT-Kunstwelt übertragen werden könnten.

2. Gaming

In einem Online-Rollenspiel sammelt dein Charakter, nennen wir ihn “Ritter Zed”, verschiedene Gegenstände. Dank ERC-6551 wird Zed zu einem NFT und erhält eine eigene Ethereum-Wallet. Alle gesammelten Gegenstände können als NFTs in Zeds Wallet gespeichert werden. Darüber hinaus kann Zed jetzt auch ERC-20 Token, wie etwa Spielwährungen, in seiner Wallet halten. Der ERC-6551 Standard könnte die Welt der Krypto-Games somit revolutionieren, da er ihre Integration von NFTs in Spiele erheblich vereinfacht und neue Anwendungsmöglichkeiten freischaltet.

3. DeFi

NFTs könnten auch in DeFi-Protokollen Verwendung finden, in dem man sie etwa als Kollateral für Darlehen verwendet. Ein NFT könnte mehrere unterschiedliche Vermögenswerte in seiner Wallet halten, die dann als Gesamt-Kollateral dienen. Dies könnte das Risikomanagement im DeFi-Bereich verbessern.

Fazit

Die Bedeutung von ERC-6551 ist enorm. Der Standard bringt wesentliche Vorteile für verschiedene Anwendungsfälle mit sich und hat das Potenzial, die Anwendungsmöglichkeiten von NFTs zu revolutionieren. Dabei ist das hier Aufgeführte nur die Spitze des Eisbergs, da das Potenzial für Anwendungen nahezu grenzenlos ist.