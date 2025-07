In diesem Artikel erfährst du: Welches Zusammenspiel den Bitcoin-Kurs antreibt – und warum der Weg nach oben momentan frei ist

Welche Kursziele noch für dieses Jahr erwartet werden

Warum Bitcoin-Anleger auf den Investmentratschlag von Peter Schiff nicht hören sollten

Kommt der Zug erstmal ins Rollen, kann es plötzlich ganz schnell gehen. In den frühen Freitagmorgenstunden dürfte die Überraschung groß gewesen sein: Der Bitcoin-Kurs ist auf ein neues Allzeithoch geklettert, knapp unter 120.000 US-Dollar, mitten im Sommer. Was einmal mehr zeigt: Auf die bisherigen Spielregeln von Zyklen und Saisonalitäten ist immer weniger Verlass. Manch Trader erwischte es auf dem falschen Fuß, Short-Positionen im Wert von zwei Milliarden US-Dollar wurden liquidiert. Und die große Frage lautet nun: War das der Beginn einer Sommer-Rallye oder hat Bitcoin nur kurz die Muskeln spielen lassen? Peter Schiff hat da so seine Meinung – aber als ob irgendwer darauf hören würde.

