Ripple sichert sich einen spektakulären Deal mit Rakuten und die XRP-Stimmung steigt auf ein 2-Jahres-Hoch. Welche Kursmarken jetzt entscheidend werden.

XRP-Prognose: Wie hoch kann der Ripple-Coin im Mai steigen?

XRP-Prognose: Wie hoch kann der Ripple-Coin im Mai steigen?

XRP erlebt derzeit einen beeindruckenden Anstieg der Aufmerksamkeit in Sozialen Medien. Auslöser ist ein Deal mit dem japanischen Tech-Konzern Rakuten, der rund 44 Millionen Nutzern ermöglicht, Treuepunkte direkt in den Ripple-Coin umzuwandeln. Hinter diesem System steht ein Volumen von über 23 Milliarden US-Dollar. Als Konsequenz erreicht die Social-Media-Stimmung rund um XRP laut Santiment nun ein Zwei-Jahres-Hoch erreicht hat. Auch langfristig könnte der Altcoin von der Situation profitieren.

Der Schritt gilt als einer der bislang größten Retail-Vorstöße für XRP als Zahlungsmittel, denn Nutzer könnten die Kryptowährung perspektivisch bei Millionen von Händlern einsetzen. Parallel dazu treibt Ripple Labs seine generelle Expansion auf dem asiatischen Kontinent weiter voran, unter anderem mit Partnerschaften im Banken- und Finanzsektor sowie neuen Listings rund um den hauseigenen Stablecoin RLUSD.

Doch der Blick in die Vergangenheit mahnt zur Vorsicht, denn starke Sentiment-Anstiege gingen nicht selten mit einer kurzfristigen Überhitzung einher, bevor sich ein nachhaltiger Trend etablieren konnte. Auch diesmal könnte nach der ersten FOMO-Welle also zunächst eine Konsolidierung folgen. Für Anleger rückt damit die Frage in den Vordergrund, ob XRP den Schwung halten kann. Kurzfristig wird jetzt die charttechnische Lage entscheidend.

XRP in der technischen Analyse

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs in einer Spanne zwischen 1,3812 US-Dollar (Tief) und 1,3999 US-Dollar (Hoch) basierend auf den letzten 6 4h-Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1,3875 US-Dollar und damit leicht über dem Schlusskurs des Vortags (01.05.) von 1,3779 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 86 Milliarden US-Dollar und liefert Kontext zur Größenordnung des Wertes am Markt.

Der Kurs notiert knapp oberhalb des EMA-20 (1,3839 US-Dollar) und zeigt kurzfristig eine Reihe leichter höherer Hochs bei begrenzter Durchschlagskraft. Unterstützung liegt kurzfristig bei 1,3812 US-Dollar, gefolgt von 1,3707 US-Dollar; unmittelbare Widerstände finden sich bei 1,3999 US-Dollar und 1,4327 US-Dollar. Solange der Kurs knapp über dem EMA-20 bleibt, ist die Marktlage neutral bis leicht bullisch.

Der RSI liegt bei rund 56,00 und signalisiert moderaten Kaufdruck ohne Überkauftheit. Das MACD-/Histogramm-Bild zeigt eine nachlassende Abwärtsdynamik, was auf eine zunehmende Stabilisierung des Momentums hindeutet. Die Bollinger-Bandbreite beträgt aktuell etwa 0,0456 US-Dollar (Upper 1,4008 / Lower 1,3552) und signalisiert damit eine moderate Volatilität. Insgesamt befindet sich der Markt in einer Konsolidierungsphase, das Risiko für Anleger ist mittelfristig als überschaubar einzustufen.

Kurzfristige XRP-Kursprognose

Kurzfristig ist die Prognose neutral mit leicht bullischer Tendenz, da der Kurs oberhalb des EMA-20 notiert und das Momentum moderat positiv bleibt. Wichtige Unterstützungen liegen bei 1,3812 US-Dollar und 1,3707 US-Dollar, während sich auf der Oberseite Widerstände bei 1,3999 US-Dollar und 1,4327 US-Dollar befinden. Ein Ausbruch über 1,3999 US-Dollar mit Bestätigung könnte neues Momentum freisetzen und eine Bewegung bis 1,4327 US-Dollar ermöglichen. Fällt der Kurs hingegen nachhaltig unter 1,3707 US-Dollar, steigt das Risiko einer Korrektur in den Bereich von 1,320 bis 1,340 US-Dollar.

Neutrales Szenario

Insgesamt überwiegt aktuell ein neutrales Szenario mit leicht bullischer Tendenz. Mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 55 Prozent dürfte sich der Kurs zunächst in einer Spanne zwischen 1,37 und 1,42 US-Dollar stabilisieren, solange der Preis oberhalb des EMA-20 bleibt und das Momentum seitwärts tendiert.

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Bullishes Szenario

Ein bullisches Szenario wird wahrscheinlicher, wenn XRP den Widerstand bei 1,3999 US-Dollar nachhaltig durchbricht. In diesem Fall könnte sich die Aufwärtsbewegung mit zunehmendem Momentum bis in den Bereich von 1,43 bis 1,48 US-Dollar ausweiten, unterstützt durch steigendes Volumen und einen stärkeren RSI.

Bearishes Szenario

Auf der Unterseite bleibt ein bearishes Szenario mit rund 15 Prozent Wahrscheinlichkeit bestehen. Fällt der Kurs unter 1,3707 US-Dollar, droht eine Ausweitung der Korrektur in Richtung 1,32 bis 1,34 US-Dollar, insbesondere wenn der EMA-20 als Unterstützung verloren geht und das Momentum weiter nachlässt.

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Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.