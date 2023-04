Bitcoin Ordinals haben eine kontroverse Debatte in der Bitcoin-Community ausgelöst. Während einige sie scharf kritisieren, sehen andere in ihnen gigantisches Potenzial. So könnt ihr selbst einen Bitcoin-NFT minten.

Ordinals nutzen eine Technologie namens ­Inscriptions, die es ermöglicht, NFTs auf der Bitcoin Blockchain zu speichern. Im Vergleich zum Ethereum-NFT-Sektor ist der Ordinals-Markt winzig. Wer dennoch selbst aktiv werden und einen Bitcoin-NFT minten möchte: im Folgenden eine Anleitung.

Das wird benötigst:

Ausreichend Bitcoin (BTC) – zwischen 10 und 20 Euro – sowie

eine Ordinals-kompatible Wallet

So wie das Prägen eines NFTs auf Ethe­reum Gas Fees, also Gebühren, erfordert, muss entsprechend für Bit­coin-NFTs mit BTC bezahlt werden. Diese Gebühr ist unter Umständen nicht gerade günstig. Bei Redaktionsschluss beträgt die Transaktionsgebühr zur Erstellung eines Bitcoin-NFTs etwa 45.000 Sats, also etwa 0,00045 BTC oder 10 Euro. Diese Gebühr kann jedoch je nach Nachfrage erheblich schwanken. Man sollte folglich ausreichend BTC in der Wallet haben.

Eine der benutzerfreundlichsten Wallets ist Xverse. Dabei handelt es sich um eine Stacks-(STX)- und Bitcoin-Wallet, die aktuell als Chrome-Erweiterung oder als mobile App für Android und iOS verfügbar ist.

So erstellst du deine Bitcoin-NFT-Wallet

Sobald das Browser-Add-on installiert und die Anwendung geöffnet ist, erfolgt die Aufforderung, eine neue Wallet zu erstellen, diese zu speichern und ein Passwort festzulegen. Anschließend können Bitcoin auf die Wallet überwiesen werden. Dabei ist es wichtig, dass die BTC an die Bitcoin-Adresse und nicht an die STX-Adresse der Wallet gesendet werden.

