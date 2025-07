In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Ethereum (ETH) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Ethereum zeigt sich auf dem Tageschart weiterhin in einer starken technischen Verfassung. Der Kurs profitiert klar vom positiven Gesamtmarktumfeld und hat sich dynamisch nach oben bewegt. Aktuell liegt der RSI (Relative Strength Index) bei 72 Punkten, was auf einen überkauften Zustand hindeutet. In der Vergangenheit folgten auf ähnliche Werte häufig konsolidierende Phasen.

Ein kurzfristiger Rücksetzer in Richtung der grün markierten Support-Zone wäre aus technischer Sicht als konstruktiv zu bewerten. Diese Zone dient als potenzielles Sprungbrett für eine Fortsetzung des übergeordneten bullishen Trends und würde dem Markt ermöglichen, neues Momentum aufzubauen.

Besonders markant ist der volumenarme Bereich zwischen 2.819 und 3.300 US-Dollar, der während des vorherigen Abverkaufs entstanden ist. In dieser Spanne fehlt es an ausgeprägtem Verkaufsinteresse, sodass ein erneuter Eintritt in diesen Bereich eine beschleunigte Aufwärtsbewegung begünstigen könnte.

Zusätzlich spricht die zyklische Korrelation mit Bitcoin für weiteres Potenzial. In bullishen Marktphasen tendieren große Altcoins wie Ethereum dazu, der Bewegung von Bitcoin mit Verzögerung zu folgen, wobei in volumenarmen Zonen häufig eine überproportionale Dynamik entsteht.

ETH Tageschart mit Indikatoren & Heatmap I Quelle: TradingView

4-Stunden-Chart: Überdehnung mit potenzieller Korrektur

Im 4-Stunden-Chart ist Ethereum zuletzt explosiv ausgebrochen und notiert aktuell in einem deutlich überkauften Bereich. Der RSI (Relative Strength Index) hat mit etwa 86 Punkten ein Niveau erreicht, das aus historischer Sicht eine kurzfristige Überhitzung signalisiert und das Risiko technischer Rücksetzer erhöht.

Das Liquidationsprofil (unten links im nachfolgenden Chart) unterstreicht diese Einschätzung: Der jüngste Ausbruch hat nahezu sämtliche Short-Positionen in der betrachteten Preisspanne neutralisiert. Gleichzeitig wurden stark gehebelt Long-Positionen aufgebaut, das Long-Delta beläuft sich auf rund 28 Milliarden US-Dollar. Diese einseitige Positionierung birgt eine erhöhte Anfälligkeit für Korrekturbewegungen.

Ein möglicher Rücksetzer könnte sich zunächst in Richtung des technischen Intraday-Supports entlang der blauen Linie vollziehen. Darunter verläuft die grüne Support-Zone, die mit dem 50er EMA korrespondiert. Diese Konstellation bietet eine robuste technische Basis für eine potenzielle Stabilisierung oder erneute Trendaufnahme.

Sollte das Momentum trotz überkaufter Indikatoren anhalten und durch weiteres Kapital gestützt werden, rückt die rote Widerstandslinie als nächstes Kursziel in den Fokus. Ein Ausbruch über dieses Niveau könnte eine neue Welle an Short-Covering auslösen und den bullishen Trend weiter beschleunigen.

ETH 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels I Quelle: TradingView

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 125.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

