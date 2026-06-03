Hyperliquid (HYPE) bewegt sich unaufhörlich weiter gen Norden. Welche Kursziele in den nächsten Monaten laut Chart möglich erscheinen.

Hyperliquid: Darum könnte die Luft dünner werden

Hyperliquid: Darum könnte die Luft dünner werden

In diesem Artikel erfährst du: Warum positive News zu Hyperliquid die Kursrallye stützen

Welche HYPE-Kursziele kurz- und mittelfristig möglich erscheinen

Wieso selbst Kursrücksetzer nur von kurzer Dauer sein könnten

Der Kurs der Perpetual-DEX Hyperliquid (HYPE) kann auch in dieser Woche weiter zulegen und erreicht neue Höchststände. Damit stemmt sich der Altcoin klar gegen die aktuelle Kursschwäche bei Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Co. Auf Wochensicht bedeutet das ein Kursplus von 17 Prozent auf zwischenzeitlich 75,75 US-Dollar. Ob die Kryptowährung eine überfällige Konsolidierung sehen könnte und welche Chartmarken in den kommenden Tagen für Anleger relevant werden dürften, verrät diese Kursanalyse.

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