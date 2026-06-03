In diesem Artikel erfährst du:
- Warum positive News zu Hyperliquid die Kursrallye stützen
- Welche HYPE-Kursziele kurz- und mittelfristig möglich erscheinen
- Wieso selbst Kursrücksetzer nur von kurzer Dauer sein könnten
Der Kurs der Perpetual-DEX Hyperliquid (HYPE) kann auch in dieser Woche weiter zulegen und erreicht neue Höchststände. Damit stemmt sich der Altcoin klar gegen die aktuelle Kursschwäche bei Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Co. Auf Wochensicht bedeutet das ein Kursplus von 17 Prozent auf zwischenzeitlich 75,75 US-Dollar. Ob die Kryptowährung eine überfällige Konsolidierung sehen könnte und welche Chartmarken in den kommenden Tagen für Anleger relevant werden dürften, verrät diese Kursanalyse.
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