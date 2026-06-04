XRP hat ein Kursproblem – doch diese Zahlen machen Hoffnung

In diesem Artikel erfährst du:
- Warum das klassische Banken-Narrativ ausgedient hat
- Welche Geschäftsfelder neuen Schwung bei XRP bringen sollen
- Was sich im Hintergrund im Netzwerk tut
- Warum der Erfolg auch maßgeblich von Ripple abhängen wird
64 Prozent entfernt vom Vorjahreshoch, 34 Prozent Verlust seit Jahresbeginn und sieben der letzten acht Monate tiefrot: Für XRP-Anleger waren die Zeiten schon mal rosiger. Der Kursverlauf der vergangenen Monate liest sich wie eine einzige Enttäuschung. Das Narrativ des Banken-Coins scheint erschöpft. Und doch machen jüngste Zahlen Mut, denn bei XRP zeichnet sich ein Paradigmenwechsel ab.
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