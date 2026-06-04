App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
Jetzt starten und Bonus sichern
1,98 T
Hyperliquid-Kurs52,09 -15.22%
Bitcoin-Kurs53.055,89 -4.02%
Ethereum-Kurs1.416,39 -8.40%
XRP-Kurs0,947319 -7.73%
BNB-Kurs496,05 -4.99%
Hyperliquid-Kurs52,09 -15.22%
Solana-Kurs55,69 -8.60%
TRON-Kurs0,279764 -2.38%
Dogecoin-Kurs0,071585 -8.12%
Cardano-Kurs0,139357 -18.48%
Zcash-Kurs295,52 -43.27%
Chainlink-Kurs6,40 -9.46%
Pi Network-Kurs0,104625 -7.61%
Licht am Ende des Tunnels? 

XRP hat ein Kursproblem – doch diese Zahlen machen Hoffnung

Fallende Kurse und eine miese Stimmung: XRP steht gehörig unter Druck. Dabei tut sich im Hintergrund Einiges. Welche Entwicklungen Hoffnung machen.

Daniel Hoppmann
Teilen
XRP-Kurs0,947319 -7.73 %
Bitcoin kaufen
Eine XRP-Münze steht am Ende eines langen, dunklen Tunnels.

Beitragsbild: KI-generiert

 | Kommt XRP wieder in die Gänge?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum das klassische Banken-Narrativ ausgedient hat
  • Welche Geschäftsfelder neuen Schwung bei XRP bringen sollen
  • Was sich im Hintergrund im Netzwerk tut
  • Warum der Erfolg auch maßgeblich von Ripple abhängen wird

64 Prozent entfernt vom Vorjahreshoch, 34 Prozent Verlust seit Jahresbeginn und sieben der letzten acht Monate tiefrot: Für XRP-Anleger waren die Zeiten schon mal rosiger. Der Kursverlauf der vergangenen Monate liest sich wie eine einzige Enttäuschung. Das Narrativ des Banken-Coins scheint erschöpft. Und doch machen jüngste Zahlen Mut, denn bei XRP zeichnet sich ein Paradigmenwechsel ab.

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments!
  • Exklusive Artikel & Marktdaten
  • Täglich Kurs-Updates & Analysen
  • Infos zu Steuern & Regulierung
  • Weniger Werbung
  • Jederzeit kündbar
Jetzt entdecken

Bereits Plus+ Mitglied?

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ein Bild des Plenums des Deutschen Bundestags.
Krypto in DACHSo will der Bitcoin-Verband die Haltefrist retten: “Jede Mitzeichnung zählt”
Bitcoin-Münze und fallendes Chartbild, dahinter ein Öltanker
KursanalyseBitcoin-Analyse: Darum steht der Kurs auf Messers Schneide
Solana vor einem fallenden, rötlich gefärbten Chartbild
On-Chain-AnalyseSolana stürzt ab: Wann hat der SOL-Kurs den Boden erreicht?
Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
DeXe
17,62
10.89%
JUST
0,068092
6.28%
Provenance Blockchain
0,008708
4.74%
Figure Heloc
0,877562
1.81%
币安人生 (BinanceLife)
0,575792
1.61%
Beldex
0,068361
0.17%
United Stables
0,861197
0.04%
BFUSD
0,859940
0.03%
USDtb
0,860878
0.03%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
1,05
0.03%
Zcash
295,52
-43.27%
LAB
9,66
-36.38%
Venice Token
12,96
-22.00%
Ethena
0,072540
-18.82%
Cardano
0,139357
-18.48%
NEAR Protocol
1,81
-17.48%
Pump.fun
0,001278
-16.80%
Midnight
0,027886
-16.48%
Render
1,47
-15.96%
Hyperliquid
52,09
-15.22%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren