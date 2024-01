Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Marathon, Riot und Co.: Jetzt Bitcoin-Mining-Aktien kaufen?

Wem ein Direktinvestment in Bitcoin zu langweilig ist, der setzt entweder auf Derivate wie beispielsweise gehebelte Bitcoin Futures oder erwirbt einen börsengehandelten Bitcoin Miner wie Marathon Digital, Riot Platforms oder Bitfarms. Die Aktien der Mininggesellschaften konnten ihrem Ruf, ein Hebelinvestment auf den Basiswert BTC darzustellen, in den vergangenen Wochen alle Ehre machen. Nach über 700 Prozent bei Marathon Digital oder 400 Prozent bei Riot Platforms innerhalb eines Jahres stellt sich nun die Frage, ob ein Einstieg immer noch lohnt.

In diesem Artikel erhaltet ihr die Antworten: Bitcoin-Mining-Aktien: Lohnt der Einstieg in Marathon, Riot und Co.?

Podcast

Julian Assanges Ehefrau Stella im BTC-ECHO Exklusiv-Interview

Es ist eine einzigartige Liebesbeziehung, über alle Grenzen hinweg: Julian Assange, der Gründer von Wikileaks, ist seit 2012 gefangen in der ecuadorianischen Botschaft in London, Stella im Team seiner Anwälte. Sie werden 2015 heimlich ein Paar, bekommen zwei Söhne. Mittlerweile sitzt der umstrittene Whistleblower seit viereinhalb Jahren in Belmarsh, einem britischen Hochsicherheitsgefängnis. Sein Zustand laut unabhängigen Ärzten: kritisch. Die Briten wollen ihn an die USA ausliefern. Dort drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft, vermutlich auch: Folter und Isolation. Der Vorwurf: Spionage, wegen der Veröffentlichung geheimer Staatsdokumente, beispielsweise über die US-Kriege in Afghanistan und im Irak. Sie entlarvten US-amerikanische Kriegsverbrechen wie Massaker an Zivilisten.

Seine Frau kämpft heute weltweit für seine Freilassung, unter anderem mit der Kampagne “Don’t Extradite Julian Assange”. Ein wichtiger Verbündeter, seit Jahren: die Bitcoin-Community.

Unser Interview mit Stella Assange lest ihr hier: “Die CIA wollte Julian Assange ermorden”

Krypto 2024: Werden das die Altcoins des Jahres?

Das letzte Quartal dieses Jahres erwies sich für Bitcoin bisher als besonders bullish. Im Zuge des Aufstiegs auf über 40.000 US-Dollar je BTC zogen sogleich mehrere Altcoins nach. Auf diese wartet jedoch womöglich noch der Großteil ihrer Kurszuwächse, wie einige Indikatoren verraten. Es stellt sich jetzt also die Frage, welche der 10.000 plus Kryptos vom kommenden Aufschwung am meisten profitieren.

Gerne verweisen manche Experten in diesem Zuge auf “etablierte” Projekte, sofern es solche in diesem Sektor überhaupt gibt. Doch ein Blick in die Vergangenheit belehrt wohl eines Besseren. Im Dezember 2017, der Spitze des damaligen Bullenmarktes, zierten noch Token und Coins wie DASH, NEM, IOTA, LTC, BCH oder XMR die Top-10 der Krypto-Rangliste. Im November 2021, die Spitze des letzten Bullenmarkts, waren sie verschwunden. Doch “this time is different”, wie man im Space zu sagen pflegt – richtig?

Alle Infos erhaltet ihr hier: Wie erkenne ich die Top-Performer am Altcoin-Markt?

Walt Disney im Krypto-Space: Neue Memecoins machen sich breit

95 Jahre nach dem ersten Leinwandauftritt sind Disneys Urheberrechte an Micky Maus aus dem 1928 erschienenem Film “Steamboat Willie” ausgelaufen. Seit Neujahr ist die schwarzweiße und von der modernen Version in einigen Merkmalen abweichende Originalfigur gemeinfrei. Am Krypto-Markt wurde dieser Zeitpunkt offenbar abgepasst. Neben mehreren NFT-Kollektionen, die an Märkten wie Opensea die Trendlisten erobern, dreht auch ein Memecoin auf. Anleger spekulieren wohl auf ähnlich gewinnbringende Kurssteigerungen wie bei “Bonk” und Konsorten. Ob die Erwartungen berechtigt sind, ist mit Blick auf eine kaum weniger prominente und ebenfalls für Krypto-Zwecke ausgeschlachtete Comicfigur jedoch fraglich.

Warum Vorsicht geboten ist, erfahrt ihr hier: Memecoin MICKEY steigt um 300 Prozent – Winnie Puuh mahnt zur Vorsicht

Apple vs. Bitcoin: Welches Investment hätte sich mehr gelohnt?

Der Preis eines Bitcoins ist zum Jahresstart über die Marke von 45.000 Dollar gesprungen. Damit hat die digitale Leitwährung den höchsten Stand seit dem April 2022 erreicht und befindet sich seit 13 Monaten in einem kontinuierlichen Aufwärtstrend, wenngleich die jüngsten Nachrichten rundum die SEC und die ETF-Entscheidung das Wachstum kurzzeitig hemmten. Auch viele Altcoins haben im vergangenen Jahr deutliche Kursgewinne verzeichnet und sich vom FTX-Crash im November 2022 mehr oder weniger stark erholt.

Aber was sind die heutigen Kurse für Anleger wert, die bereits seit 10 Jahren im Kryptomarkt investiert sind? Hätten sie das Geld lieber für Aktien von Techgiganten wie Apple ausgeben sollen, um ihre Rendite zu maximieren?

Ein Vergleich der Preisentwicklung über zehn Jahre bringt interessante Ergebnisse: Bitcoin vs. Apple: Welches Asset ist das bessere Investment?