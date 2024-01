95 Jahre nach dem ersten Leinwandauftritt sind Disneys Urheberrechte an Micky Maus aus dem 1928 erschienenem Film “Steamboat Willie” ausgelaufen. Seit Neujahr ist die schwarzweiße und von der modernen Version in einigen Merkmalen abweichende Originalfigur gemeinfrei. Am Krypto-Markt wurde dieser Zeitpunkt offenbar abgepasst. Neben mehreren NFT-Kollektionen, die an Märkten wie Opensea die Trendlisten erobern, dreht auch ein Memecoin auf. Anleger spekulieren wohl auf ähnlich gewinnbringende Kurssteigerungen wie bei “Bonk” und Konsorten. Ob die Erwartungen berechtigt sind, ist mit Blick auf eine kaum weniger prominente und ebenfalls für Krypto-Zwecke ausgeschlachtete Comicfigur jedoch fraglich.

