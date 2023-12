Der Krypto-Sektor ist in Party-Laune. Bitcoin durchbricht die 44.000 US-Dollar Marke, viele Altcoins steigen zweistellig. Bei den teils absurden Gewinnen wird eine Korrektur immer wahrscheinlicher. So zumindest die Einschätzung vieler Beobachter in den sozialen Medien. Doch so überhitzt die Rallye vergangener Wochen scheinen mag, so jung könnte sie noch sein. Warum der eigentliche Bullenmarkt im Altcoin-Sektor noch bevorstehen könnte und worauf zu achten ist.

