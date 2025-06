In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Polkadot (DOT) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Polkadot steht auf dem Tageschart weiterhin unter strukturellem Druck. Mit dem jüngsten Rückgang ist der Kurs unter das volumengewichtete Preisniveau bei 4,2 US-Dollar gefallen, das historisch als meistgehandelter Bereich (Volume Node) fungiert. Diese Zone bildet nun einen zentralen Widerstand, dessen Rückeroberung mittelfristig eine technische Herausforderung darstellt.

Kurzfristig liegt der Fokus auf dem Widerstand an der gelben Trendlinie bei etwa 3,75 US-Dollar, unmittelbar gefolgt vom 50er EMA, die als dynamischer Widerstand wirkt. Erst ein Überschreiten beider Marken würde den Weg für eine Rückkehr in eine stabile Akkumulationsstruktur ebnen.

Ein mögliches Szenario für die kommenden Monate besteht darin, dass sich Polkadot zwischen der gelben und der darüberliegenden roten Widerstandslinie seitwärts bewegt. Eine solche Phase könnte genutzt werden, um weiteres Handelsvolumen aufzubauen und damit die Grundlage für einen potenziellen Ausbruch im späteren Jahresverlauf, etwa zum Jahresende, zu schaffen.

Auffällig ist die gezielte Liquiditätsabholung im Bereich um 3,50 US-Dollar während der Bewegung von Sonntag auf Montag. Auch im Bereich von 3,20 US-Dollar bildet sich aktuell eine Liquiditätsansammlung, die bei weiterer Abgabedynamik als technisches Ziel in Betracht gezogen werden kann.

Positiv zu werten ist der Zustand des MACD (Moving Average Convergence Divergence): Das Histogramm notiert im positiven Bereich, was auf eine beginnende Trendstabilisierung hinweist. Sollte sich dieser Impuls fortsetzen, könnte er die Basis für eine nachhaltigere Aufwärtsbewegung bilden.

DOT Tageschart & Heatmap | Quelle: TradingView

4-Stunden-Chart: Zwischen Momentum und Schlüsselunterstützung

Im 4-Stunden-Chart befindet sich Polkadot in einer technisch sensiblen Phase. Der Kurs konnte sich zuletzt oberhalb des 50er EMA stabilisieren, was als kurzfristig bullish interpretiert werden kann. Gelingt es, diese gleitende Durchschnittslinie als Unterstützung zu behaupten, rückt der 200er EMA als nächster signifikanter Widerstand in den Fokus.

Die Situation bleibt jedoch fragil: Ein Bruch des 50er EMA nach unten würde das kurzfristige Bild deutlich eintrüben und einen Rückfall in die grün markierte Support-Zone wahrscheinlicher machen. Dieser Bereich dient als lokale Auffangstruktur und stellt das nächste realistische Kursziel im Falle eines Abwärtsimpulses dar.

Das Liquiditätsprofil untermauert die derzeitige Schwankungsbreite: Mit dem jüngsten nächtlichen Anstieg wurden zahlreiche Short-Positionen liquidiert, was eine nachfolgende Korrektur begünstigte. Aktuell zeigt sich das Short-Delta nahezu ausgeglichen, was auf ein neutrales Kräfteverhältnis zwischen Long- und Short-Positionen hinweist.

Technisch entscheidend bleiben zwei Indikatoren: Der MACD verliert an Momentum, was eine abnehmende Aufwärtsdynamik signalisiert. Gleichzeitig notiert der RSI (Relative Strength Index) weiterhin knapp oberhalb der 50-Punkte-Marke, was auf eine neutrale bis leicht bullish geprägte Ausgangslage hindeutet.

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 125.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.