Finanz-News Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden

Wieso die aktuellen ISM-Einkaufsmanagerindizes ein Indiz für die wirtschaftliche Verfassung der USA darstellen

Warum Anleger ihr Augenmerk auf die neusten Daten vom US-Arbeitsmarkt legen werden

Bitcoin (BTC) kann sich in den letzten sieben Handelstagen gut behaupten und handelt kurz vor Wochenschluss oberhalb der 107.000 US-Dollar und damit im Wochenvergleich rund acht Prozent fester. Die Krypto-Leitwährung folgte den US-Aktienindizes S&P500 und Nasdaq100, die jeweils neue Allzeithochs ausbilden konnten. Auch der Altcoin-Sektor kann sich mehrheitlich erholen und tendiert kurz vor Monatsende gen Norden. Solana (SOL) weist im Wochenvergleich ein Kursplus von mehr als 15 Prozent auch. Auch Ripple (XRP) und Ethereum (ETH) weisen einen zweistelligen Wertzuwachs auf. Welche relevanten Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten, verrät dieser Überblick.

