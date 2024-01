Bitcoin-Mining-Gesellschaften versprechen ein Hebelinvestment auf den Bitcoin-Kurs zu sein. Doch lohnt sich noch ein Einstieg in die Aktien von Marathon Digital, Riot Platforms und Co.? Ein kritischer Blick.

Bitcoin-Mining-Aktien: Lohnt der Einstieg in Marathon, Riot und Co.?

Bitcoin-Mining-Aktien: Lohnt der Einstieg in Marathon, Riot und Co.?

Wem ein Direktinvestment in Bitcoin zu langweilig ist, der setzt entweder auf Derivate wie beispielsweise gehebelte Bitcoin Futures oder erwirbt einen börsengehandelten Bitcoin Miner wie Marathon Digital, Riot Platforms oder Bitfarms. Die Aktien der Mininggesellschaften konnten ihrem Ruf, ein Hebelinvestment auf den Basiswert BTC darzustellen, in den vergangenen Wochen alle Ehre machen. Nach über 700 Prozent bei Marathon Digital oder 400 Prozent bei Riot Platforms innerhalb eines Jahres stellt sich nun die Frage, ob ein Einstieg immer noch lohnt. In diesem Artikel geht es daher um folgende Aspekte:

Wie hoch der Hebel von Bitcoin-Mining-Aktien im Schnitt ist

Wie es um die wirtschaftliche Situation der Miner aktuell gestellt ist

Welcher BTC-Kurs bereits in der Börsenbewertung eingepreist sein dürfte und welche Rolle dabei die Bitcoin Spot ETFs spielen

Welche weiteren Geschäftsfelder Bitcoin-Minern Kurspotential bieten

Warum die Mining-Gesellschaften in 2024 alles auf eine Karte setzen

Mininggesellschaften: Bitcoin auf Steroiden