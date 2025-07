In diesem Artikel erfährst du: Welche Metriken Investoren auf den Holzweg führen

Welchen Fehler Ethereum macht

Warum Boiron anfangs von MiCA begeistert war

Wieso Polygon falsch verstanden wird

Wie die Payments-Adoption den POL-Token treiben soll

Technik ist Nebensache, Blockspace auf einmal Massenware und Bots werden zu gern gesehenen Gebührenträgern. Auf der Ethereum-Konferenz EthCC in Cannes stellte sich der ehemalige Jura-Professor und langjährige Krypto-Connoisseur den Fragen von BTC-ECHO und räumte dabei gleich mit mehreren vermeintlichen Krypto-Weisheiten auf. Welche Metriken in die Irre führen, warum MiCA eine echte Belastung ist, und was ihn an Ethereum irritiert, erfährst du in den kommenden Zeilen.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.