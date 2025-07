Nach einer monatelangen XRP-Seitwärtsphase kommt wieder Schwung in den Ripple-Coin. Im Moment des Schreibens handelt die drittgrößte Kryptowährung bei 2,81 US-Dollar, ein Kurszuwachs von über 25 Prozent auf Wochensicht. Damit konnte XRP sowohl Bitcoin als auch Ethereum überflügeln, was Krypto-Experten insbesondere auf eine neue Partnerschaft zurückführen: Ripple Labs ernannte BNY Mellon zum Hauptverwahrer des hauseigenen Stablecoins RLUSD.

Was zunächst unspektakulär klingt, könnte für XRP langfristig einen großen Vorteil bieten, denn aktuell finden 87 Prozent der RLUSD-Aktivitäten auf der Ethereum-Blockchain statt. Durch eine stärkere Integration von Ripple USD auf dem nativen XRP-Ledger könnte zugleich auch der Stablecoin an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen, weil eine schnellere und günstigere Abwicklung der Transaktionen möglich wäre. “Ripple ist ein Long-Game-Player, der von XRP-Investoren Geduld verlangt, da sie erhebliche Marktwirkungen durch die Nützlichkeit erwarten”, erklärt die Analystin Crypto Eri in einem X-Post.

XRP hat auf Wochensicht gegenüber BTC und ETH die Nase vorn I Quelle: Tradingview

Der Stablecoin-Markt kommt aktuell auf eine Bewertung von 263 Milliarden US-Dollar, aber könnte binnen weniger Jahre schon eine Marktkapitalisierung von ein bis zwei Billionen US-Dollar erreichen. Das meinte zumindest Ripple-CEO Brad Garlinghouse in einer gegenüber CNBC abgegebenen Erklärung. In Anbetracht des kontinuierlichen Marktwachstums und der regulatorischen Entwicklungen glaubt er an eine wachsende Rolle von Stablecoins im globalen Finanzwesen. Die Verabschiedung des GENIUS Act durch den US-Senat könnte für Ripple USD eine neue Ära der Expansion einleiten.

XRP-Boom dank Ripple-Börsengang?

Unterdessen reißen die Spekulationen über einen Börsengang von Ripple nicht ab. Ein Brancheninsider hält es für möglich, dass im Zuge eines IPOs bis zu 30 Milliarden US-Dollar eingesammelt werden könnten. Damit hätte Ripple das Potenzial, selbst Giganten wie Alibaba oder Saudi Aramco zu übertreffen – und womöglich den größten Börsengang der Geschichte zu vollziehen. Wie das Beispiel des Stablecoin-Unternehmens Circle zeigt, könnte ein solcher Schritt eine regelrechte Euphorie in der Branche auslösen. Seit der erstmaligen Börsennotierung Anfang Juni stieg die CRCL-Aktie um spektakuläre 500 Prozent. Eine solche Dynamik würde nicht nur die neue Ripple-Aktie ins Rampenlicht rücken, sondern auch den etablierten XRP-Token beflügeln. Eine umfassende Medienberichterstattung rund um den IPO könnte zahlreiche neue XRP-Anleger anziehen.

Ein zeitnaher XRP-ETF-Handelsstart scheint unausweichlich I Polymarket

Gleichzeitig scheint die Zulassung von Ripple Spot ETFs in den USA immer wahrscheinlicher. Auf der dezentralen Wettplattform Polymarket rechnen die Nutzer aktuell mit einer 88-prozentigen Chance, dass ein entsprechender XRP-Indexfonds noch im Laufe des Jahres 2025 an den Start geht. Sollte es tatsächlich dazu kommen, könnte der Krypto-Markt eine ähnliche Euphorie erleben wie beim Bitcoin ETF Launch im Januar 2024.

Einer hat schon jetzt kräftig profitiert: Der Ripple-Geschäftsführer höchstselbst. In einem neuen X-Post enthüllt Charles Gasparino von Fox Business: “Mit dem jüngsten Kursanstieg von XRP beträgt das Vermögen von Brad Garlinghouse, Ripple’s CEO, rund 10 Milliarden US-Dollar, was ihn zu einem der reichsten Menschen des Landes macht”. Er alleine soll neben Millionen XRP-Coins auch 6,3 Prozent der Unternehmensanteile halten. Ob der Ripple-Coin im bevorstehenden Krypto-Bullrun auch die Privatanleger reich macht? In diesem Artikel erfahrt ihr mehr darüber: “Steigt XRP bald auf 5 US-Dollar?“

Quellen