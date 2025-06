Seit der XRP-Megarallye Ende 2024 steht Ripple im Rampenlicht. Was jetzt für einen Kursanstieg auf 5 US-Dollar spricht – und was dagegen.

XRP-Kurs am Scheideweg

In diesem Artikel erfährst du: Welche Probleme einer XRP-Kursexplosion bislang im Weg stehen

Warum der Ripple-Coin bis Ende 2025 um über 100 Prozent steigen könnte

Was jetzt die größten Gefahren für XRP-Anleger sind

So spektakulär das Jahr 2025 für XRP mit dem neuen Allzeithoch im Januar startete, so schwer tat sich der Ripple-Coin im zweiten Quartal. Nicht nur der Trumpsche Handelskrieg und die geopolitischen Spannungen drückten auf den XRP-Kurs, sondern auch der niemals enden wollende Rechtsstreit mit der SEC sowie die Verschiebung von Ripple-ETF-Anträgen. Dennoch lässt sich die XRP-Army nicht unterkriegen und kämpft für den zweiten Frühling des Krypto-Veteranencoins. Drei Gründe, warum der nächste XRP-Bullrun schon in den Startlöchern steht. Und drei unterschätzte Gefahren, die das langfristige Aus für den Ripple-Coin bedeuten könnten.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.