Hedera schießt zweistellig nach oben. Geht da noch mehr oder drückt der HBAR-Kurs nun auf die Bremse?

Hedera gehört mit einem Tagesplus von rund zehn Prozent aktuell zu den stärksten Performern am Krypto-Markt. Auf Wochensicht ergibt sich für den HBAR-Kurs ein Plus von drei Prozent. Und das ohne spezifischen Auslöser. Der Kursanstieg dürfte vielmehr Teil einer breiteren Kapitalrotation innerhalb des Altcoin-Sektors sein.

Dennoch legte Hedera zuletzt starke Entwicklungsaktivitäten vor. Daten von Santiment zufolge zählen MetaMasks mUSD, Hedera und Chainlink derzeit zu den aktivsten Projekten nach Development-Aktivität. Ob sich diese fundamentale Stärke langfristig im Kurs widerspiegelt, bleibt abzuwarten. Kurzfristig bestimmt vor allem die Charttechnik das Geschehen.

HBAR vor entscheidender Hürde

In den vergangenen 24 Stunden schwankte der HBAR-Kurs zwischen 0,08336 und 0,09563 US-Dollar. Der Schlusskurs lag bei 0,09289 US-Dollar und damit deutlich über dem Vortagesschluss von 0,08335 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf rund 3,95 Milliarden US-Dollar.

Aus technischer Sicht bleibt das Bild konstruktiv. Der Kurs notiert oberhalb des EMA-20 bei rund 0,08840 US-Dollar. Seit dem 28. Mai bilden sich höhere Hochs und höhere Tiefs – ein klassisches Signal kurzfristiger Stärke. Solange diese Struktur Bestand hat, bleibt das Momentum auf der Käuferseite.

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Wichtige Kursmarken

Die nächste Unterstützung liegt bei 0,09101 US-Dollar. Darunter rückt der EMA-20 bei 0,08840 US-Dollar in den Fokus. Auf der Oberseite markiert das jüngste Hoch bei 0,09563 US-Dollar den zentralen Widerstand. Ein Ausbruch darüber würde die psychologisch wichtige Marke von 0,10 US-Dollar in Reichweite bringen.

Momentum bleibt hoch

Der RSI notiert bei rund 71 Punkten und signalisiert einen überkauften Markt. Das spricht für starke Nachfrage, erhöht zugleich aber das Risiko kurzfristiger Korrekturen. Gleichzeitig haben sich die Bollinger-Bänder deutlich ausgeweitet – ein Zeichen steigender Volatilität.

Bullishes Szenario

Aktuell besitzt das bullishe Szenario die größten Chancen. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über 0,09563 US-Dollar und wird dieser von steigendem Handelsvolumen begleitet, könnte die Bewegung schnell in Richtung 0,10 US-Dollar und anschließend bis in den Bereich um 0,12 US-Dollar führen. Voraussetzung bleibt ein Kurs oberhalb von 0,091 US-Dollar bei anhaltender Momentum-Stärke.

Bearishes Szenario

Ein bearishes Szenario rückt in den Vordergrund, falls HBAR unter den EMA-20 bei 0,08840 US-Dollar zurückfällt. In diesem Fall könnte der Kurs in den Bereich zwischen 0,082 und 0,083 US-Dollar abrutschen. Bestätigt würde dieses Bild durch einen RSI unter 50 Punkten sowie zunehmenden Verkaufsdruck nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch an der Marke von 0,09563 US-Dollar.