App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
Jetzt starten und Bonus sichern
2,17 T
Hyperliquid-Kurs53,72 9.53%
Bitcoin-Kurs63.272,32 0.31%
Ethereum-Kurs1.728,76 0.97%
XRP-Kurs1,14 2.20%
BNB-Kurs550,35 1.08%
Solana-Kurs70,68 1.57%
TRON-Kurs0,294250 -2.86%
Dogecoin-Kurs0,085526 1.20%
Cardano-Kurs0,201598 1.80%
Zcash-Kurs465,67 2.55%
Chainlink-Kurs7,74 1.20%
Official Trump-Kurs1,64 2.46%
Pi Network-Kurs0,123982 0.98%
Wall Street trifft DeFi 

Warum sich die New Yorker Börse für Hyperliquid interessiert

Krypto-Derivate wecken zunehmend das Interesse der Wall Street. NYSE-Betreiber ICE steht wohl bereits im engen Austausch mit Hyperliquid.

Moritz Draht
Teilen
Bitcoin-Kurs63.272,32 0.31 %
Bitcoin kaufen
ICE-CEO Jeffrey Sprecher

Beitragsbild: picture alliance

 | ICE-CEO Jeffrey Sprecher bestätigt Gespräche mit Hyperliquid

Die Intercontinental Exchange (ICE), Betreiberin der New York Stock Exchange, beschäftigt sich offenbar zunehmend mit dem Markt für Onchain-Derivate. ICE-CEO Jeffrey Sprecher bestätigte, dass das Unternehmen bereits mehrfach Gespräche mit der DeFi-Plattform Hyperliquid geführt hat, um deren Geschäftsmodell besser zu verstehen.

Laut Sprecher prüfe man aktiv potenzielle Geschäftsfelder. Die Gespräche mit Hyperliquid dienten dazu, die jeweiligen Marktstrukturen besser nachzuvollziehen. “Wir sprechen mit diesen Leuten und lernen von ihnen”, so der ICE-Chef.

Dabei geht es wohl hauptsächlich um sogenannte Perpetual Futures. Das sind Derivate ohne feste Laufzeit, die rund um die Uhr per Blockchain gehandelt werden können. Marktteilnehmer können dadurch frühzeitig auf Ereignisse reagieren, die außerhalb regulärer Handelszeiten stattfinden.

Lest auch
Nach Cerebras-Börsengang Pre-IPO-Perps: Warum SpaceX jetzt zum Treiber für Hyperliquid werden könnte

Dieses Modell gewann zuletzt an Bedeutung. Nach Angaben von ICE nutzen Händler Plattformen wie Hyperliquid unter anderem, um Preisbewegungen bei Rohstoffen wie Öl am Wochenende abzubilden.

Dass die Perp-Plattformen nun in Gespräche treten, dürfte so manchen Marktbeobachter überrascht haben. Eigentlich sah es in den vergangenen Wochen eher nach einer Konfrontation aus, als die CME und ICE laut Medienberichten die Derivatebehörde CFTC einschalteten, um mögliche Wettbewerbsverstöße von Seiten Hyperliquids zu untersuchen.

Hyperliquid auf Allzeithoch

Derweil markierte der Token der Perp-Plattform (HYPE) in den vergangenen Handelstagen ein neues Allzeithoch. Der Kurs stieg zwischenzeitlich auf knapp 64 US-Dollar. Welche Kursziele nun in den Fokus rücken und warum ein Anstieg auf 100 US-Dollar nicht unrealistisch erscheint, zeigt die aktuelle Kursanalyse: Hyperliquid: Neue Kursziele nach Sprung auf Allzeithoch.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Nahaufnahme einer goldenen Ripple (XRP)-Kryptowährungsmünze mit einem Weltkartenmotiv auf blauem Hintergrund mit Finanzdiagrammlinien.
Von 5 bis 1.000 US-DollarXRP-Prognose 2030: Wie hoch der Ripple Coin wirklich steigen könnte
Das Bild zeigt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), wie er vielleicht eine Krypto-Reform beschließt.
Krypto in DACHBundesregierung beschließt neue Krypto-Meldepflicht: Was jetzt auf Anleger zukommt
Eine XRP-Münze liegt auf einem roten Kurschart
KursanalyseXRP-Kursanalyse: Können die Bullen den Absturz abwenden?
Stellar
0,182612
22.46%
DeXe
16,14
13.83%
Algorand
0,101150
11.79%
Injective
5,12
10.96%
Hedera
0,079129
10.18%
Hyperliquid
53,72
9.53%
Artificial Superintelligence Alliance
0,205700
8.16%
MemeCore
2,63
4.17%
NEAR Protocol
2,14
4.12%
Internet Computer
2,35
3.72%
Bitcoin Cash
258,45
-6.38%
TRON
0,294250
-2.86%
HTX DAO
0,000002
-2.49%
Monero
318,56
-2.09%
Ethena
0,074402
-1.48%
A7A5
0,011243
-1.32%
Filecoin
0,819293
-1.17%
Toncoin
1,53
-1.13%
Morpho
1,77
-1.03%
Cosmos Hub
1,74
-0.84%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren