CME und ICE drängen auf strengere Regeln für Hyperliquid. Der Grund ist das rasant wachsende Handelsvolumen ölbezogener Kontrakte. Für HYPE kommt die Debatte zu einem heiklen Zeitpunkt.

CME Group und Intercontinental Exchange, die Muttergesellschaft der New York Stock Exchange, drängen laut Bloomberg auf eine strengere Aufsicht über Hyperliquid. Konkret sollen die Unternehmen ihre Bedenken bei der US-Derivateaufsicht CFTC und auf dem Capitol Hill vorgetragen haben.

Im Zentrum stehen demnach Sorgen vor Marktmanipulation, Sanktionsumgehung und möglichen Auswirkungen auf die Preisbildung im Ölmarkt. Hyperliquid ist eine dezentrale Plattform für Perpetual Futures. Nutzer können dort über Krypto-Wallets handeln, ohne wie bei klassischen US-Börsen umfangreiche Identitätsdaten hinterlegen zu müssen.

CME und ICE warnen vor Risiken im Ölhandel

Der Auslöser ist offenbar das starke Wachstum ölbezogener Kontrakte auf Hyperliquid. Laut Bloomberg stieg das durchschnittliche Handelsvolumen dieser Produkte im April unter Berufung auf Daten von Artemis auf mehr als 700 Millionen US-Dollar pro Tag. Vor dem Iran-Krieg habe es nur bei wenigen Millionen US-Dollar gelegen.

CME und ICE fürchten, dass Preisbewegungen auf einer anonymen und unregulierten Plattform Signale in regulierte Märkte tragen könnten. Das wäre besonders sensibel, weil Öl-Benchmarks für Produzenten, Fluggesellschaften, Raffinerien und Händler weltweit relevant sind. Bloomberg zufolge drängen die Börsenbetreiber darauf, dass Hyperliquid sich bei der CFTC registriert. Damit würden Pflichten wie Kundentracking und Handelsüberwachung greifen.

Hyperliquid weist die Kritik zurück. Ein Sprecher der Entwickler erklärte, dass jeder Trade, jede Liquidation und jede Funding-Zahlung öffentlich auf der Blockchain überprüfbar ist. Genau diese Transparenz könne eine traditionelle Börse nicht bieten.

HYPE-Kurs hält trotz Gegenwind

Der HYPE-Kurs reagierte spürbar auf die Berichte über wachsenden Regulierungsdruck, allerdings nach einer starken Aufwärtsbewegung. Gestern und heute legte der Token zunächst um knapp über 20 Prozent zu, bevor er nach der Meldung rund acht Prozent wieder abgab. Von einem großen Abverkauf kann damit bislang keine Rede sein.

Charttechnisch ist die Lage damit ambivalent: Kurzfristig belastet die Nachricht, strukturell hält sich der HYPE-Kurs aber weiter auf erhöhtem Niveau. Für Anleger dürfte nun weniger die erste Marktreaktion zählen als die Frage, ob der politische Druck konkrete Folgen für Hyperliquid haben wird.

Wall Street gegen DeFi-Börsen

Der Konflikt geht über Hyperliquid hinaus. CME und ICE stehen für eine regulierte Marktinfrastruktur, zentrale Überwachung und klare Meldepflichten. Hyperliquid steht für ein Modell, bei dem Nutzer direkt on-chain handeln und klassische Vermittler weitgehend wegfallen.

Sollten US-Behörden dem Druck folgen, könnte das weitreichende Folgen für dezentrale Derivatebörsen haben. Denkbar wären strengere KYC-Vorgaben, Einschränkungen für US-Nutzer oder höhere Compliance-Kosten. Für HYPE wäre das kurzfristig belastend. Langfristig könnte eine klare Regulierung aber auch institutionellen Anlegern mehr Rechtssicherheit geben.

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