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Strategy verschiebt Bitcoin zu Coinbase 

Verkauft Strategy jetzt Bitcoin? Transfer sorgt für Spekulationen

Strategy hat Bitcoin im Wert von 30 Millionen US-Dollar zu Coinbase transferiert – und damit Spekulationen über mögliche Verkäufe ausgelöst.

Moritz Draht
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Strategy-Gründer Michael Saylor

Beitragsbild: picture alliance

 | Bricht Saylor mit seinem HODL-Mantra?

Bereiten Strategy und Michael Saylor gerade den Markt darauf vor, Teile ihrer Bitcoin-Reserven zu verkaufen? Das weltweit größte börsennotierte Bitcoin-Unternehmen verschickte Bitcoin im Gegenwert von rund 30 Millionen US-Dollar an Coinbase Prime. Die Transaktion löste unmittelbar Spekulationen über bevorstehende Verkäufe aus.

Ein Transfer von Bitcoin auf eine Börsenplattform gilt häufig als mögliches Verkaufssignal. Zumal Gründer Michael Saylor erst kürzlich erklärte, dass das Unternehmen grundsätzlich auch den Verkauf eines Teils seiner Bitcoin-Bestände prüfen könnte, um Dividendenzahlungen zu finanzieren.

Erst diesen Montag hat das Unternehmen Wandelanleihen im Nennwert von 1,5 Milliarden US-Dollar zurückerworben und damit diesmal keine Bitcoin, sondern eigene Schulden zurückgekauft. Auch das ein Indiz für anstehende Verkäufe.

Wetten auf Polymarket steigen

Auf der Prognoseplattform Polymarket liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Strategy vor dem 31. Dezember 2026 einen Teil seiner Bitcoin verkauft, inzwischen bei 84 Prozent.

Dass Michael Saylor die bisherige Strategie ändert, dürfte jedoch unwahrscheinlich sein. Der Unternehmer erklärte erst jüngst: “Strategy könnte bis zum Jahr 2140 alle Bitcoin aufsaugen”

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