Gold steigt. Aktien steigen. Währenddessen fällt Bitcoin auf ein neues Monatstief. Ausgerechnet das Asset, das von Inflation, Schuldenkrisen und Geldentwertung profitieren sollte, verliert Anleger und Momentum. Wie kommt es zu der Entkopplung?

Alles steigt, nur Bitcoin nicht: Warum die Rally ohne Krypto läuft

Alles steigt, nur Bitcoin nicht: Warum die Rally ohne Krypto läuft

Krypto-Anleger haben es dieser Tage wirklich nicht leicht. Während an der Wall Street gefühlt täglich ein Allzeithoch das nächste jagt und Notenbanken ihre Goldreserven ausbauen, fällt Bitcoin unter 73.000 US-Dollar. Und das, obwohl die Ausgangslage für die Kryptowährung kaum besser sein könnte. Immerhin geben die Inflationszahlen weiterhin Grund zur Sorge, bei gleichzeitig sinkendem Vertrauen in Staatsanleihen. Stattdessen verliert der Kryptomarkt zunehmend an Momentum. Frisches Kapital fließt zurzeit zunehmend in Gold, KI-Aktien und Mega-Caps. Die Märkte senden damit ein Signal, das für Bitcoin gefährlich werden könnte: Müssen Anleger sich Sorgen machen?

Anleger bleiben voll investiert

Anders als am Kryptomarkt dominiert an den klassischen Finanzmärkten weiter Risikofreude. Der Volatilitätsindex VIX ist zuletzt auf 15,74 gefallen und damit auf den niedrigsten Schlussstand seit mehr als vier Monaten. Gleichzeitig ist der Anteil global übergewichteter Aktienfondsmanager im Mai um 37 Prozentpunkte auf netto 50 Prozent gestiegen. Das ist die stärkste Veränderung auf Monatsbasis jemals.

Der Volatilitätsindex VIX ist auf den niedrigsten Stand seit mehr als vier Monaten gefallen I Quelle: Barchart

Auch die Cash-Quote ist auf 3,9 Prozent gefallen. Solche Niveaus haben historisch häufig als Warnsignal gegolten. In den größten Hedgefonds-Portfolios entfallen inzwischen 72 Prozent der Positionen auf die zehn größten Holdings.

Für Bitcoin entsteht daraus ein Nachteil. Viele institutionelle Investoren sind bereits stark in Aktien investiert. Freies Kapital konzentriert sich auf KI-Gewinner und Mega-Caps. Bitcoin bleibt außen vor.

Bitcoin leidet unter höheren Zinsen

Noch vor wenigen Monaten haben viele Anleger mehrere Zinssenkungen für 2026 erwartet. Inzwischen dreht sich die Debatte erneut. Die US-Verbraucherpreise sind zuletzt um 3,8 Prozent gestiegen. Der von der Fed bevorzugte PCE-Index liegt ebenfalls bei 3,8 Prozent. Die Erzeugerpreise haben um 6,0 Prozent zugelegt.

Die US-Inflation bleibt hoch. Anleger rechnen inzwischen wieder mit möglichen Zinserhöhungen der Fed I Quelle: Kobeissi Letter

Gleichzeitig preist der Markt inzwischen wieder eine Wahrscheinlichkeit von rund 50 Prozent für eine Zinserhöhung bis Dezember ein. Noch Anfang des Jahres lag der Expertenkonsens bei bis zu 3 Zinssenkungen in 2026.

Bitcoin reagiert auf solche Verschiebungen empfindlich. Das Argument des knappen digitalen Assets funktioniert vor allem bei hoher Liquidität und sinkenden Zinsen. Drehen die Zinserwartungen nach oben, verliert der Kryptomarkt einen fundamental wichtigen Treiber.

Aktien profitieren weiter von Gewinnwachstum. Gold profitiert von geopolitischer Unsicherheit. Bitcoin hängt stärker an der globalen Dollar-Liquidität. Genau dort verschlechtert sich die Lage derzeit erheblich.

Gold gewinnt Vertrauen

Für den Kryptomarkt fällt vor allem der Vergleich mit Gold äußerst negativ aus. Der Anteil des Edelmetalls an den Reserven der Notenbanken ist 2025 auf 26,6 Prozent gestiegen und hat damit den höchsten Stand seit 1993 erreicht. Gleichzeitig steigen die Finanzierungskosten der USA deutlich. Die Zinslast des amerikanischen Haushalts hat sich in den ersten sieben Monaten des Jahres auf 616 Milliarden US-Dollar summiert und sich seit 2021 mehr als verdreifacht.

Notenbanken haben den Goldanteil ihrer Reserven auf den höchsten Stand seit 1993 erhöht I Quelle: Incrementum AG

Hinzu kommt der Rückzug vieler Schwellenländer aus US-Staatsanleihen. Ölimportierende Staaten haben im März US-Anleihen im Volumen von 86 Milliarden US-Dollar verkauft. Das ist der stärkste Abbau seit 2011.

Das Skurrile: Dieses Setup hätte Bitcoin eigentlich unterstützen müssen. Die Diskussion über Geldentwertung, fiskalische Dominanz und knappe Alternativen nimmt zu. Das Kapital fließt bisher trotzdem vor allem in Gold. Gold gewinnt derzeit den Vertrauenswettbewerb.

Bitcoin verliert Anschluss

Bitcoin notiert aktuell bei rund 73.400 US-Dollar und damit deutlich unter den Kursen der Vorwoche. Gleichzeitig haben Spot-ETFs erneut Abflüsse gemeldet. Allein BlackRock-Kunden haben sich zuletzt von Beständen im Wert von knapp 178 Millionen US-Dollar getrennt.

Auch an den Prognosemärkten wird die Stimmung düsterer. Dort nehmen Wetten auf Kurse von bis zu 52.000 US-Dollar in diesem erheblichen Jahr zu.

Auffällig bleibt die Entkopplung der Märkte. Aktien steigen wegen der KI-Euphorie. Gold steigt wegen geopolitischer Risiken und wachsender Zweifel an Staatsanleihen. Und Bitcoin? Die Mutter aller Kryptowährungen passt aktuell in keines dieser Muster. Dem Asset fehlt derzeit sowohl die Gewinnfantasie der Aktienmärkte als auch das Vertrauen klassischer Kriseninvestoren.

Worauf der Markt jetzt schaut

Im Mittelpunkt steht nun erneut ein altbekanntes Thema: Geldpolitik. Erste Daten deuten auf nachlassenden Inflationsdruck hin. Anleger rechnen wieder mit etwas niedrigeren Preissteigerungen in den kommenden zwölf Monaten. Sollte zusätzlich der Ölpreis sinken, dürfte auch der Druck auf die US-Notenbank Fed nachlassen. Davon hat Bitcoin historisch häufig profitiert.

Die Risiken bleiben trotzdem hoch. Ein stärkerer US-Dollar oder erneut steigende Langfristzinsen könnten zusätzlichen Druck auf den Kryptomarkt auslösen. Vor allem die Marke von fünf Prozent bei 30-jährigen US-Staatsanleihen gilt als kritische Schwelle.

In der kommenden Woche stehen die ISM-Einkaufsmanagerindizes sowie der US-Arbeitsmarktbericht an. Gleichzeitig beobachtet der Markt die ETF-Zuflüsse und die Zone um 73.000 US-Dollar genau.

Denn gerade entsteht ein Marktbild, das für Bitcoin gefährlicher sein könnte als eine gewöhnliche Korrektur: steigende Märkte ohne Krypto.