Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Bitcoin knackt Allzeithoch

Am Abend des 09. Juli hat Bitcoin das alte Allzeithoch von Ende Mai um wenige US-Dollar überstiegen. Es dauerte dann nicht lange, bis das digitale Gold dann den Raketenmodus startete. Zum Zeitpunkt des Schreibens (11. Juli 2025, 10:45 Uhr) notiert BTC bei 118.000 US-Dollar – eine neue Rekordmarke. Mehr dazu hier: Erobert Bitcoin jetzt die 125.000 US-Dollarmarke?

Gemessen in Euro liegt Bitcoin allerdings noch rund fünf Prozent unter seinem bisherigen Höchststand. Der Grund: Der US-Dollar ist im Vergleich zum Euro deutlich gefallen. Mehr dazu im folgenden Video.

Empfohlenes Video Krypto News: Bitcoin auf Allzeithoch – darum feiern wir (noch) nicht…

Pump.fun startet Token Sale

Die Memecoin-Fabrik Pump.fun bringt seinen eigenen Token auf den Markt. Angeboten werden 150 Milliarden Token zu je 0,004 US-Dollar – ein Fundingvolumen von 600 Millionen US-Dollar.

Vertrieben wird der Token über Bybit, Kraken, KuCoin, Gate.io, Bitget und MEXC. Eine KYC-Verifizierung ist Pflicht, Nutzer aus den USA und UK sind ausgeschlossen. Die Token sind zunächst nicht handelbar – die Übertragbarkeit wird frühestens 48 Stunden nach Verkaufsende freigeschaltet.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

Pump.fun will künftig mehr als nur Memecoins anbieten. Ziel sei es, Plattformen wie Facebook, TikTok und Twitch durch ein dezentrales Social-Media-Modell zu ersetzen. Doch es gibt einen Widersacher: BONK greift nach dem Memecoin-Thron.

BBVA bringt Bitcoin und Ethereum in den Massenmarkt

Die BBVA macht Ernst: Ab sofort können alle volljährigen Privatkunden in Spanien über die Banking-App der Bank Bitcoin und Ethereum handeln. Nach erfolgreicher MiCA-Registrierung durch die spanische Finanzaufsicht CNMV erweitert die Großbank ihr Angebot auf breiter Front.

Der neue Service umfasst Kauf, Verkauf und Verwahrung der digitalen Vermögenswerte – ohne Drittanbieter, direkt in der App. BBVA setzt dabei auf eine eigene Custody-Lösung. Spanien ist nach der Schweiz und der Türkei der dritte Markt mit Krypto-Zugang über die Bank. Auch in Deutschland sind Krypto-Maßnahmen durch die Sparkasse geplant.

Elon Musk sagt, seine neue Partei wird Bitcoin unterstützen: “Fiat ist hoffnungslos”

Elon Musk will die politische Landschaft der USA umkrempeln – und setzt dabei auf Bitcoin. Auf X bestätigte der Tech-Milliardär, dass seine geplante Partei Bitcoin unterstützen werde: “Fiat ist hoffnungslos”, schrieb Musk wörtlich.

Die “America Party” will sich als Alternative zum etablierten Zweiparteiensystem positionieren. Hintergrund ist Musks scharfe Kritik an einem kürzlich verabschiedeten 3,4-Billionen-US-Dollar-Gesetz, das er als “ekelhafte Abscheulichkeit” bezeichnete. In seiner Rolle als Leiter des Department of Government Efficiency hatte er sich zuvor für einen radikalen Sparkurs eingesetzt.

Noch ist die Partei nicht bei der Federal Election Commission registriert, doch prominente Unterstützer wie Mark Cuban und Anthony Scaramucci zeigen bereits Interesse. Mehr dazu hier: Elon Musk: “Fiat ist hoffnungslos”.

Emirates plant Bitcoin-Zahlungen in Kooperation mit Crypto.com

Die Fluggesellschaft Emirates will ab 2026 Bitcoin-Zahlungen ermöglichen. Grundlage dafür ist eine Partnerschaft mit der Krypto-Plattform Crypto.com, mit der eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet wurde. Geplant ist die Integration von Crypto.com Pay in das globale Bezahlsystem der Airline – von Flugbuchungen über Einzelhandel bis hin zu Duty-Free-Angeboten. Ziel ist es, laut Emirates-Manager Adnan Kazim, insbesondere eine jüngere, technikaffine Kundengruppe anzusprechen und mehr Flexibilität bei Zahlungen zu bieten.

Die Kooperation ist Teil eines größeren Trends: Die Vereinigten Arabischen Emirate, allen voran Dubai, positionieren sich zunehmend als Krypto-Hub. Über 650 Kryptofirmen sind bereits in der DMCC-Freezone ansässig, reguliert durch die 2022 gegründete VARA. Der Vorstoß von Emirates könnte somit ein Türöffner für weitere Krypto-Anwendungen im internationalen Reiseverkehr sein – auch andere Airlines wie Air Arabia testen bereits Stablecoin-Zahlungen.

Empfohlenes Video Einfach Bitcoin verdienen – oder doch nicht? Cloud Mining erklärt!