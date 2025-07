Krypto in DACH

In diesem Artikel erfährst du: Ab wann Sparkassen-Kunden Bitcoin und Co. direkt über die App kaufen können

Warum die Deutsche Bank und Bitpanda den institutionellen Krypto-Markt neu aufrollen wollen

Welche neuen Steuer-Meldepflichten ab 2026 auf Krypto-Anleger zukommen – und wie du dich vorbereitest

Vor welchem Krypto-Projekt die BaFin jetzt warnt

Die Sparkassen-Finanzgruppe plant, Kunden künftig einen Zugang zu Bitcoin und weiteren Kryptowährungen zu ermöglichen – über die App Sparkasse und in Kooperation mit der DekaBank. Mit Blick auf die aktuell heißeste Krypto-News in DACH erklärt DSGV-Pressesprecher Thomas Rienecker gegenüber BTC-ECHO: “Die Nachfrage ist da und der Rechtsrahmen ist mit der europäischen MiCA-Verordnung gesetzt”. Ziel sei es, ein “verlässliches, reguliertes Krypto-Angebot” zu schaffen, das sich an informierte Selbstentscheider richtet. Auf unsere Anfrage hat Rienecker verraten, warum die Sparkasse dennoch keine Beratung anbietet – und wann Kunden mit dem Kauf beginnen können.

