Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, DeFi und Co. kompakt im Überblick.

Coinbase: Alle Infos zum Start der Blockchain “BASE”

Am 9. August hat Coinbase seine Layer-2-Blockchain “BASE” live geschaltet – und so eigenen Angaben zufolge einer Milliarde Nutzern den Weg ins Web3 geebnet. Wie Daten des Analyseunternehmens Dune Analytics laut CoinDesk allerdings aufzeigten, blieb der anfängliche Hype weit hinter den Erwartungen zurück: Lediglich 10 Millionen US-Dollar wurden am ersten Tag nach dem Launch auf BASE übertragen. “Massive Kapitalzuflüsse”? Fehlanzeige.

PayPal startet eigenen Stablecoin PYUSD

Der Online-Bezahldienst PayPal gab am 7. August bekannt, dass er in den kommenden Wochen einen Ethereum-basierten US-Dollar-Stablecoin unter dem Kürzel PYUSD herausbringen wird. Für die Ausgabe von PYUSD ist der bekannte Stablecoin-Herausgeber Paxos beauftragt worden. Der PayPal-Stablecoin wird damit 1:1 mit US-Dollar Geldwerten gedeckt sein und kann jederzeit gegen “echte” US-Dollar zurückgetauscht werden. Monatliche Reportings und externe Audits sollen die ausreichende Deckung beweisen.

Die BaFin ermittelt gegen Worldcoin

Nach nur zwei Wochen auf dem Markt sieht sich das neue Krypto-Projekt Worldcoin mit allerlei Herausforderungen konfrontiert. Nachdem Beamte mehrerer Behörden die Worldcoin-Büros in der kenianischen Hauptstadt Nairobi stürmten und Dokumente sowie Orbs beschlagnahmten, gerät Worldcoin jetzt auch immer mehr in den Fokus deutscher Behörden.

So ermittelt nun auch die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) gegen das “Augensammler”-Projekt.

LBBW: Größte deutsche Landesbank will Krypto anbieten

Im exklusiven Interview mit BTC-ECHO hat uns Stephan Paxmann, der bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) den Bereich Digitalisierung und Innovation verantwortet, tiefe Einblicke auch in die Krypto-Ambitionen der größten deutschen Landesbank gewährt.

Ripple: SEC legt Berufung gegen XRP-Urteil ein

Die SEC kündigte im Ripple-Fall Berufung an. Die Börsenaufsichtsbehörde will demnach das Urteil, wonach XRP-Verkäufe nur teilweise als Wertpapierhandel gelten, überprüfen lassen. “Insbesondere möchte die SEC die Entscheidung des Gerichts bestätigen, dass die “programmatischen” Angebote und Verkäufe der Beklagten an XRP-Käufer über Krypto-Asset-Handelsplattformen und die “sonstigen Ausschüttungen” von Ripple im Austausch für Arbeit und Dienstleistungen kein Angebot oder Verkauf von Wertpapieren darstellen”.

