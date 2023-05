Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Ledger: Neues Feature löst heftige Reaktion in der Krypto-Community aus

Mit einem neuen Feature für seine Hardware Wallets sorgte Ledger in der vergangenen Woche für hitzige Diskussionen in der Krypto-Szene. Ab sofort sollen Nutzer sich entscheiden können, ob sie ihre Seedphrase in drei Teile aufsplitten und in der Cloud abspeichern wollen. Der Service ist zwar optional. Trotzdem sorgen sich nun einige Wallet-Nutzer um die Sicherheit ihrer Private Keys.

Bitcoin: Neues Upgrade soll Netzüberlastung stoppen

Die verstärkte Nutzung von BRC-20 Token auf der Bitcoin Blockchain trieben die Auslastung im Netzwerk und Transaktionsgebühren in schwindelerregende Höhen. Das sogenannte “Taproot Assets Protokoll” von Lightning Labs soll das Problem nun bewältigen.

Uniswap: Dezentrale Börse auf Polkadot verfügbar

Die Mehrheit der Uniswap-Community hat sich im Rahmen einer Governance-Abstimmung dafür ausgesprochen: Die DEX weitet ihr Geschäft auf Polkadot aus. Über die sogenannte “Moonbeam” Parachain sollen Polkadot-Nutzer bald auf die Dienste von Uniswap zugreifen können.

MiCA: EU-Rat gibt grünes Licht

Es war zu erwarten: Der Europäische Rat hat einstimmig für die im EU-Parlament verabschiedete Krypto-Verordnung gestimmt. Damit steht MiCA nichts mehr im Wege, einen einheitlichen Rahmen für den europäischen Krypto-Sektor zu schaffen. Insbesondere für Krypto-Dienstleister bringt die Verordnung große Neuerungen mit sich.

Gerüchte um Amazon: Arbeitet das Unternehmen an einer eigenen KI?

Um KI-Tools wie ChatGPT oder Midjourney ist ein regelrechter Hype ausgebrochen – auch im Krypto-Sektor. Nun könnte ein neuer Player mit seiner eigenen ChatGPT-Version um die Ecke kommen. Seit Amazon zwei neue Stellenausschreibungen im KI-Bereich veröffentlichte, wird jedenfalls darüber spekuliert.

