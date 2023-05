Der Gebührenmarkt im Krypto-Space ist derzeit chaotisch. Vor allem die BRC-20 Token auf der Bitcoin Blockchain bringen die Transaktionskosten durcheinander. Der Boom um die Bitcoin-NFTs und Ordinals ist ein Stresstest für das Netzwerk. Diese Woche erreichten die Transaktionszahlen für Bitcoin neue Höchststände. Bei der zweitgrößten Blockchain, Ethereum, kostete eine Transaktion am gestrigen 15. Mai im Schnitt etwa 2,16 US-Dollar.

Bitcoin bricht weiter Rekorde

Die explosionsartige Nachfrage nach Bitcoin-Blockspace hat nicht nur zu einem historischen Höchststand von 682.000 Transaktionen pro Tag geführt. Es kam auch ein weiteres Mal dazu, dass die Miner mehr Geld durch die Transaktionsgebühren pro Block verdienten als durch die Belohnung (Block-Reward) von 6,25 BTC. Ein Ereignis, das sich zuletzt 2018 zugetragen und insgesamt erst fünfmal stattgefunden hat. Die Entwicklung wird ausführlich im aktuellen Glassnode-Report analysiert.

Bitcoin: Durchschnittliche Gebühren pro Block

Ethereum: Token-Swaps zu teuer?

Die durchschnittliche Gebühr für eine Transaktion auf der Ethereum Blockchain liegt am heutigen 16. Mai mit 1,45 US-Dollar unter der von Bitcoin und war in den letzten Wochen auch nicht ganz so volatil. Bitcoin knackte zwischenzeitlich sogar die 30 US-Dollar-Grenze.

Wer allerdings nicht nur ETH von A nach B schicken will, muss sich ebenfalls auf erhöhte Gebühren einstellen. Zu Redaktionsschluss kostet ein Token-Swap auf der dezentralen Börse Uniswap durchschnittlich 13,07 US-Dollar. Mitverantwortlich für die hohen Kosten ist der Wirbel um den Memecoin Pepe. Dieser ließ die Swap-Gebühren deutlich in die Höhe schnellen.

Skalierung über Layer 2

Um Ethereum besser zu skalieren, gibt es eine Reihe von Layer2-Projekten. Die Protokolle sind in der Lage, Transaktionen und Smart Contracts schneller und günstiger abzuwickeln. Berechnungen werden außerhalb der Blockchain durchgeführt und dann gebündelt auf die Ethereum Blockchain rückgeführt.

Layer2 Gebühren 16. Mai 2023

Mit Layer2-Projekten können die Transaktionskosten deutlich reduziert werden. Allerdings können L2-Lösungen mit einem erhöhten Sicherheitsrisiko einhergehen. In den letzten Wochen kam es zu Hacks und Betrugsfällen. Um die Projekte einzurichten, können zudem Kosten durch das Bridging entstehen.