In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Kryptomarkt in dieser Woche bewegen werden

Weshalb das Sitzungsprotokoll zur jüngsten FOMC-Sitzung einen wichtigen Einfluss auf Wertpapiere und Bitcoin hat

Weshalb die neusten Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA den Markt bewegen dürften

Bitcoin (BTC) konnte sich in den letzten sieben Handelstagen weiter in Richtung Allzeithoch robben und handelt kurz vor Wochenschluss oberhalb von 108.000 US-Dollar und damit im Wochenvergleich rund ein Prozent fester. Die Krypto-Leitwährung folgte den US-Aktienindizes S&P500 und Nasdaq100, die jeweils neue Allzeithochs ausbilden konnten. Auch der Altcoin-Sektor kann sich mehrheitlich erholen und tendiert in Erwartung eines neuen Bitcoin-Allzeithochs und einer möglichen Alt-Season gen Norden. Ethereum (ETH) konnte in der Woche der Ethereum-Konferenz EthCC in Cannes über vier Prozent zulegen. Ripple (XRP) verbucht ein Kursplus von rund 3 Prozent, Solana (SOL) handelt dagegen nahezu unverändert. Welche relevanten Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten, verrät dieser Überblick.

