Um BRC-20 Token und BTC NFTs zu verstehen, muss man zunächst wissen, was das Bitcoin Ordinals-Protokoll ist. Das Protokoll ist nicht etwa eine bestimmte NFT-Kollektion oder ein beliebiger Memecoin, sondern die Technologie, die all diese Token auf der Bitcoin Blockchain zum Leben erwecken kann.

Denn die Technologie hinter dem Ordinals-Protokoll ermöglicht es, dass Satoshis (die kleinste Einheit eines Bitcoin) einzigartige Inschriften (Inscriptions) erhalten können, sodass sie eindeutig identifiziert, verfolgt und übertragen werden können. Das ermöglicht, dass einzelne Satoshis individuell gestaltet werden können. Es hilft somit dabei, Satoshis zu unterscheiden, indem User ihnen Daten wie Bilder oder Texte anhängen.

Laut der On-Chain-Analyseplattform Dune.com wurden seit Januar bereits mehr als 5,1 Millionen Satoshis mit derartigen Inscriptions erstellt. Der größte Teil dieser neuen BTC Inscriptions sind gegenwärtig auf sogenannten BRC-20 Token zurückzuführen. Diese verwenden das Ordinals-Protokoll und “Text Inscriptions”, um Token auf der Bitcoin Blockchain handelbar zu machen.

Daten von Brc-20.io zeigen, dass bereits mehr als 14.300 verschiedene BRC-20 Token erstellt wurden. Gemeinsam kommen diese Token zu Redaktionsschluss auf eine Marktkapitalisierung von etwa 785 Millionen US-Dollar.

Marktkapitalisierung der größten BRC-20 Token I Quelle: Brc-20.io

Die Marktkapitalisierung dieser neuartigen Bitcoin Token hat sich somit innerhalb von weniger als einem Monat von unter 70 Millionen US-Dollar in kürzester Zeit verzehnfacht.

Wie funktionieren BRC-20 Token?

Bitcoin BRC-20 Token sind digitale Assets, die auf der BTC Blockchain basieren und durch Ordinals Inscriptions als “Text-Inschriften” an Satoshis angehängt werden. BRC-20s ermöglichen es Entwicklern somit, benutzerdefinierte Token auf der BTC Blockchain zu erstellen.

Im Grunde sind BRC-20 Token daher in ihrer Funktionsweise den ERC-20 Token, die auf der Ethereum-Blockchain basieren, sehr ähnlich. Sie können in Wallets aufbewahrt, an andere Benutzer gesendet und auf Krypto-Börsen gehandelt werden. Jedoch besitzen sie keine Smart-Contract-Funktionalität und sind daher im Vergleich zu ERC-20 Token bislang deutlich eingeschränkter in ihrer Funktion. Man könnte sagen, dass BTC-Token NFTs (JSON-Daten) mit einer besonderen Behandlung sind. Die JSON-Daten, die in der BTC Blockchain eingeschrieben sind, hängen von der durchzuführenden Operation ab. Für jede Operation (Bereitstellung, Prägung, Übertragung) wird eine Art JSON-Datei in die Blockchain eingeschrieben.

Wie BRC-20 Token erstellt, geprägt und transferiert werden am Beipsiel ORDI. Quelle: Twitter.com

Nach der Bereitstellung eines BRC-20-Tokens können Benutzer dieses Token prägen oder übertragen. Der Prozess funktioniert jedoch nicht wie bei Ethereum. Es gibt keine Smart Contracts auf Bitcoin; alles muss in JSON-Dateien integriert und geteilt werden. Das BRC-20-Modell ist daher ein vergleichsweise ineffizienter Token Standard, der eine Art NFT-basiertes Währungssystem auf der Bitcoin Blockchain abbildet.

Was ist der Unterschied zwischen Ordinals Bitcoin NFTs und BRC-20 Token?

Das Ordinals-Protokoll ist die grundlegende Technologie, die es ermöglicht, Satoshis einzigartige Inschriften zuzuweisen und sie individuell zu gestalten. Ordinals ist somit ein Konzept für die Identifikation und Klassifizierung von Satoshis. Im Gegensatz dazu verwenden BRC-20 Token das Ordinals-Protokoll, um mithilfe von “Text Inscriptions” fungible Token auf der Bitcoin Blockchain handelbar zu machen. BRC-20 Token sind ein spezieller Standard für die Erzeugung dieser Token mit “Text Inscriptions”, der gegenwärtig der populärste im Bitcoin-Ökosystem ist.

Nachteile von BRC-20 Token

BRC-20-Token haben einige Nachteile, die sowohl technische als auch marktbezogene Aspekte betreffen:

Schwache Infrastruktur: Das BRC-20-Ökosystem ist noch relativ unterentwickelt, mit einem Mangel an liquiden Börsen und begrenzten Handelsmöglichkeiten. Dies kann den Ein- und Ausstieg aus BRC-20-Token-Investitionen erschweren. Fehlende Smart Contracts: Da die Bitcoin-Blockchain nicht nativ Smart Contracts unterstützt, ist der Anwendungsbereich und die finanzielle Nutzung dieser Token im Vergleich zu Ethereum-basierten Token stark eingeschränkt. Geringe praktische Anwendung: BRC-20-Token haben derzeit wenig praktischen Nutzen, was ihre Attraktivität und Wertentwicklung einschränkt. Die Entwicklung von Anwendungsszenarien und -plattformen, die BRC-20-Token nutzen, ist notwendig, um ihren Wert zu steigern. Technische Limitierungen: Der BRC-20-Standard weist einige Einschränkungen auf, wie zum Beispiel die Verwendung von nur vier Zeichen für Token-Namen, fehlende Upgrade-Möglichkeiten und die Unfähigkeit, Transaktionen abzubrechen. Diese Einschränkungen können die Attraktivität und Benutzerfreundlichkeit von BRC-20-Token beeinträchtigen. Zentralisierung: Da es keine Smart Contracts auf Bitcoin gibt, müssen alle Informationen für BRC-20 Token in JSON-Dateien integriert und geteilt werden. Dies führt dazu, dass die Verwaltung und Organisation der Token stärker von den Entwicklern und Betreibern der Projekte abhängig ist, anstatt von dezentralisierten und autonomen Smart Contracts.

Wie geht es mit den Bitcoin Token weiter?

Als Antwort auf die Limitationen von BRC-20 wurden die Protokolle ORC20 und BRC21 entwickelt. ORC20 ist eine Hard Fork von BRC-20 und zielt darauf ab, dessen Einschränkungen zu beseitigen, während BRC-21 darauf abzielt, vollständig dezentralisierte, plattformübergreifende Assets ins Bitcoin-Netzwerk zu bringen und diese im Lightning Network zu verwenden. Diese Projekte sind noch ganz am Anfang. Daher ist es unklar, ob sie die Probleme mit BRC-20-Token dauerhaft lösen können.

Fazit

BRC-20-Token und BTC NFTs, die auf dem Bitcoin Ordinals-Protokoll fußen, bieten neue Perspektiven für die Tokenisierung im Bitcoin-Netzwerk. Obwohl diese Token beeindruckende Wachstumszahlen und steigende Beliebtheit verzeichnen, gibt es dennoch zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen. Mangelnde Infrastruktur, eingeschränkte Liquidität, begrenzte praktische Anwendungen, Netzwerküberlastung und Sicherheitsrisiken stellen nur einige der Schwierigkeiten dar, mit denen BRC-20-Token konfrontiert sind. Daher steht für viele in der Krypto-Community zur Debatte, wie sinnvoll es ist, solche Anwendungen auf einem Netzwerk zu entwickeln, das ursprünglich nicht für den Einsatz von Token und Smart Contracts vorgesehen war.