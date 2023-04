Über Jahre hinweg fungierte Bitcoin vorrangig als “digitales Bargeld oder Gold”, wobei die Hauptfunktion des Netzwerks auf dem Speichern und Übertragen von Werten lag. Die Entwickleraktivität auf der ältesten Blockchain-Plattform der Welt blieb im Vergleich zu Smart-Contract-Plattformen wie Ethereum, die durch Blockchain-Anwendungen aus Bereichen wie DeFi und NFTs stetig vorangetrieben wurden, deutlich zurück. In den letzten Jahren scheint sich das jedoch, durch das Aufkommen von BTC Derivate Token wie Wrapped Bitcoin (WBTC) und DeFi-Projekten wie (WBTC), Stacks (STX) und Rootstock (RBTC), langsam zu ändern. Eine der jüngsten Entwicklungen, die in der BTC Entwickler-Community und bei Usern immer beliebter wird, sind sogenannte BTC Ordinals – NFTs auf der Bitcoin Blockchaion

Seit Anfang des Jahres 2023 werden derartige BTC NFTs immer beliebter. Allein seit ihrem Start am 21. Januar wurden bislang über 1,5 Millionen BTC NFTs erstellt. Zu den größten gehören unter anderem Ordinals Punks, DeGods und Ordinals Penguins.

Die Rolle von SegWit und Taproot

Die Möglichkeit, Ordinals zu erstellen und zu nutzen, ist auf den “Witness-Teil” von BTC-Transaktionen zurückzuführen. Diese sind 2017 durch SegWit eingeführt und 2021 durch die Taproot-Softfork erweitert worden.

Inscriptions: Die Technologie hinter Bitcoin NFTs

Ordinals bauen auf diese Upgrades auf und nutzen einen neuen Mechanismus namens Inscriptions, der es ermöglicht, Texte, Bilder, Videos und Lieder auf der BTC Blockchain zu speichern und handelbar zu machen. Das Ordinals-Protokoll basiert auf der kleinsten Einheit eines Bitcoin, dem Satoshi (Sat), wobei ein BTC aus 100.000.000 Sats besteht.

Die wichtigsten Krypto-News direkt in dein Postfach! Täglich Wöchentlich Hinweis zum Newsletter & Datenschutz Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer:

Das Ordinals Protokoll ermöglicht das Senden und Empfangen von Sats, wobei optional Daten wie Texte, JPEGs, Audiodateien oder Videos eingebettet werden können. Das Hinzufügen solcher Daten zu einem Satoshi wird als Inscription (Inschrift) bezeichnet und in der BTC Blockchain gespeichert. Daher sind Ordinals zwar streng genommen keine “Token” wie NFTs, sie lassen sich jedoch für dieselben Anwendungsfälle verwenden und können ebenfalls gehandelt werden.

Bitcoin NFTs stellen neuen Rekord auf

Die Anzahl an Inscriptions auf der BTC Blockchain haben in kurzer Zeit beeindruckende Meilensteine erreicht. Neben den über 1,5 Millionen bereits erstellten BTC NFTs wurde am 24. April ein neues Rekordwachstum an Inscriptions verzeichnet. In weniger als 24 Stunden wurden rund 193.000 neue BTC NFTs erstellt.

BTC Ordinals Inscriptions im zeitlichen Verlauf. Quelle: dune.com

Die Daten von dune.com veranschaulichen den starken Anstieg der Erstellung von BTC Ordinals auf der Bitcoin Blockchain:

Es dauerte lediglich 55 Tage, um von 0 auf 500.000 Inscriptions zu kommen.

In nur 21 Tagen stieg die Anzahl der Inscriptions von 500.000 auf 1.000.000.

Weitere 15 Tage vergingen, bis die Anzahl der Inscriptions von 1.000.000 auf 1.500.000 anstieg.

Bemerkenswert ist außerdem, dass die Erzeuger von BTC NFTs mittlerweile über 4,9 Millionen US-Dollar Gebühren an Bitcoin-Miner für das Erstellen von NFTs ausgegeben haben. Künstler, Sammler und Nutzer scheinen die Dezentralität und Sicherheit der weltweit ältesten Blockchain nutzen zu wollen, um ihre Non-fungible Token zu sichern. Zudem dürften sich auch die Miner innerhalb des BTC-Netzwerks freuen, da sie durch die wachsende Beliebtheit von BTC NFTs weitere Einnahmequellen erschließen können.