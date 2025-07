Finanz-News Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden

Welchen Einfluss die neusten Verbraucher- und Erzeugerpreise in den USA auf die kommenden US-Notenbanksitzungen haben dürften

Wieso die neusten Einzelhandelsumsätze aus den USA die Kurse von Bitcoin und Co. beeinflussen könnten

Welchen Indizien die Befragungsdaten der Universität Michigan über die weitere Kursentwicklung von Risk-Assets liefern

Von einem Allzeithoch zum nächsten eilte Bitcoin in der vergangenen Woche. Am Donnerstag konnte die Krypto-Leitwährung den vorherigen Rekordstand überzeugend durchbrechen und schoss dann direkt auf über 118.000 US-Dollar. Zum Ende der Woche gelang es BTC sogar noch, die Marke von 119.000 US-Dollar zu überwinden und damit einen erneuten Rekordstand zu markieren. Der Altcoin-Sektor verzeichnete ebenfalls spektakuläre Kurszuwächse. In der neuen Handelswoche werden jedoch einige wichtige wirtschaftliche Kennzahlen aus den USA veröffentlicht, welche die Krypto-Rallye vorerst ausbremsen – oder sogar noch weiter befeuern könnten. Welche Daten im Fokus der Anleger stehen und die Kurse von Bitcoin und Co. bewegen könnten, verrät dieser Überblick.

