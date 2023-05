Am 1. Mai verzeichnete Bitcoin mehr Transaktionen an einem einzigen Tag als jemals zuvor. Ein Meilenstein in seiner über 14-jährigen Geschichte. Die Anzahl der Bitcoin-Transaktionen stieg auf über 682.000 an einem einzigen Tag. Damit liegt die Transaktionszahl mit fast 200.000 Transaktionen über dem bisherigen Rekord, der während des Bullenmarktes am 14. Dezember im Jahr 2017 erreicht wurde.

Anzahl an Bitcoin-Transaktionen im zeitlichen Verlauf I Quelle: Glassnode.com

Mehr als die Hälfte der Transaktionen am 1. Mai waren auf sogenannte BTC Ordinals Inscriptions zurückzuführen, die in den letzten Monaten immer beliebter geworden sind. Danach sind laut Glassnode vor allem Transaktionen, die mit Ein- und Auszahlungen auf Krypto-Börsen verbunden sind, verantwortlich für den restlichen Teil der BTC-Transaktionen. Aber was genau sind BTC Inscriptions, welche Funktionen ermöglichen sie und warum treiben sie die Anzahl an BTC-Transaktionen derzeit in die Höhe?

Bitcoin Ordinals lösen Transaktionsboom aus

Bitcoin Ordinals ermöglichen es, Satoshis (die kleinsten Einheiten eines Bitcoin) zu versenden und zu empfangen, wobei sie optional Daten wie Texte, Bilder, Audiodateien oder Videos enthalten können. Das Anfügen solcher Daten an einen Satoshi wird als Inscription (Inschrift) bezeichnet und ihr Inhalt auf der BTC-Blockchain gespeichert.

Somit sind Ordinals zwar im engeren Sinne keine “Token” wie NFTs oder Ethereum ERC-20 Token, können aber für ähnliche Dinge verwendet und ebenfalls gehandelt werden. Außerdem werden Ordinals vollständig auf der Bitcoin Blockchain gespeichert, während das auf anderen Blockchain-Netzwerken nicht der Standard ist.

Die Top- & Flop-Coins immer im Blick! Jetzt im kostenlosen Newsletter! Täglich Wöchentlich Hinweis zum Newsletter & Datenschutz Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer:

Laut der On-Chain-Analyseplattform Dune.com wurden seit Januar bereits mehr als 3,3 Millionen Inscriptions erstellt, wobei allein am 1. Mai über 370.000 neue Inscriptions auf die Bitcoin Blockchain zurückzuführen sind.

BTC Ordinals Inscriptions im zeitlichen Verlauf I Quelle: dune.com



Der größte Teil dieser neuen BTC Inscriptions sind laut Tom Wan, Analyst beim Krypto-Investmentfund 21Shares, gegenwärtig den BRC-20 Token zuzuschreiben. Diese verwenden “Text Inscriptions”, um Token auf der Bitcoin Blockchain handelbar zu machen.

Was sind BRC-20 Token?

Bitcoin BRC-20 Token sind digitale Assets, die auf der BTC Blockchain basieren und durch Ordinals Inscriptions ermöglicht werden. BRC-20 ist somit ein technischer Standard, der es Entwicklern erlaubt, benutzerdefinierte Token auf der Bitcoin Blockchain zu erstellen. BRC-20 Token können für verschiedene Zwecke verwendet werden, wie beispielsweise zur Repräsentation von digitalem Eigentum, Wertmarken oder auch als Teil eines Projekts oder einer Plattform.

Im Grunde sind BRC-20 Token daher in ihrer Funktionsweise den ERC-20 Token, die auf der Ethereum-Blockchain basieren, sehr ähnlich. Sie können in Wallets aufbewahrt, an andere Benutzer gesendet und auf Krypto-Börsen gehandelt werden. Jedoch besitzen sie keine Smart-Contract-Funktionalität und sind daher im Vergleich zu ERC-20 Token bislang deutlich eingeschränkter in ihrer Funktion.

Beliebtheit steigt, doch Vorsicht ist geboten

Auf Bitcoin-basierende BRC-20 Token scheinen derzeit immer beliebter zu werden. Daten von Brc-20.io zeigen, dass bereits mehr als 8.500 verschiedene BRC-20 Token erstellt wurden. Gemeinsam kommen diese Token zu Redaktionsschluss auf eine Marktkapitalisierung von rund 119 Millionen US-Dollar.

Marktkapitalisierung der größten BRC-20 Token I Quelle: Brc-20.io

Doch nicht alle Token sind wirklich von Nutzen: Viele sind wenig seriös und verfügen über eine geringe Marktliquidität. Dies bedeutet, dass sie oft keinen realen Anwendungsfall besitzen, mutmaßlicher Betrug sind, oder sich nur schwer verkaufen lassen. Daher ist es ratsam, vor einer Investition in BRC-20 Token gründlich zu recherchieren und sich über den jeweiligen Token und dessen Zweck im Klaren zu sein. Der neue Token-Standard steht noch ganz am Anfang. Es mag zwar möglich sein, dass einige Token großes Potenzial besitzen. Es ist jedoch ebenso wahrscheinlich, dass die große Mehrheit von ihnen langfristig auf null fällt.