Trump schickt den Krypto-Markt auf Talfahrt – eine gute Einstiegsmöglichkeit? Das und mehr in den Krypto-News der Woche.

Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Trump verursacht Crash an Krypto- und Finanzmärkten

Seit Donald Trump der Welt am vergangenen Mittwoch mit drastischen Zöllen den Handelskrieg erklärt hat, sind die globalen Finanzmärkte in Aufruhr. Weltweit verzeichnen die Märkte deutliche Kursverluste. Die Aktienmärkte erleben einen Schock wie teilweise seit 2008 nicht mehr. Billionen US-Dollar werden abgezogen. Kurse stürzen ab. Und auch der Kryptomarkt bleibt von der Panik nicht verschont.

Wie drastisch die Reaktionen auf die aktuellen Turbulenzen sind, zeigt dieser Artikel auf: Der große Exodus? So trifft die Krise den Kryptomarkt

Krypto-Aktien unter Druck: Kaufchance?

Nachdem US-Präsident Donald Trump seinen Zoll-Rundumschlag wieder zum Großteil zurücknahm, verzeichneten Aktien ein spektakuläres Comeback. Traditionelle US-Indizes wie der S&P 500 stiegen innerhalb eines Tages um knapp 10 Prozent und machten damit einen Teil der Verluste der vergangenen Woche wieder wett. Auch Bitcoin, Ethereum und Co. schossen in die Höhe: Die Krypto-Leitwährung stieg um mehr als 8 Prozent, während einige der größeren Altcoins gar zweistellig zulegen konnten. Besonders stark profitierten einige Krypto-Aktien. Dennoch sind diese noch weit von ihren Jahreshochs entfernt. Die Wertpapiere von Strategy, Coinbase und Bitcoin-Mining-Gesellschaften befinden sich daher aktuell bei vielen Anlegern auf der Watchlist. Insbesondere, da sie am Donnerstag wieder einen Teil der Gewinne abgaben.

Was aktuell für ein Investment spricht – und was dagegen – lest ihr hier: Nach Aktienbeben: Jetzt bei Krypto-Unternehmen einsteigen?

Blockpit vs. CoinTracking: Welches Krypto-Steuertool ist besser?

Wer in Bitcoin und Krypto investiert, muss sich zwangsläufig auch mit der Steuer befassen. Denn: Der Staat treibt seinen Anteil ein, Mitarbeiter des Finanzamts werden zunehmend affiner auf der Blockchain. Auch Bitcoiner – die sich dank der Jahreshaltefrist bislang keine Sorgen um steuerliche Abgaben machen mussten – könnten bald zur Kasse gebeten werden. Die SPD hat einen entsprechenden Entwurf im Rahmen der Koalitionsverhandlung mit der Union ins Spiel gebracht. Wer dem Finanzamt nicht unnötig ins Auge fallen will, sollte daher vorbereitet sein, beispielsweise mit der in der Community beliebten Steuersoftware von Blockpit oder CoinTracking. Doch wie genau funktioniert die Krypto-Steuer eigentlich – und warum sollte man seine Krypto-Steuererklärung vorsorglich erstellen? Wir haben die beiden Anbieter getestet und einen Steuerexperten befragt.

Die Ergebnisse lest ihr hier: Mit diesem Krypto-Steuertool spart ihr am meisten

Trending Coins: Was steckt hinter Bio Protocol?

Wenn es darum geht, neue Märkte zu erschließen, macht die Blockchain-Technologie erfinderisch. Eines der ambitionierteren Großprojekte ist der Bereich der medizinischen Forschung, deren Projekte in die Kategorie Decentralized science (DeSci) fallen. Hier hat sich insbesondere das Bio Protocol als aufstrebende Plattform für Forschungsprojekte aus dem Bio-Tech-Bereich einen Namen gemacht. Dahinter steht eine breit verflochtene Token-Ökonomie, die Gewinne für wissenschaftliche Projekte wie für Anleger zugleich abwerfen soll. Wachstumstreiber könnten kürzlich durchgeführte Protokoll-Verbesserungen werden, mit denen Anreizstrukturen ausgebaut wurden, wovon nicht zuletzt Investoren profitieren sollen.

Den gesamten Artikel lest ihr hier: Bio Protocol: Der Platzhirsch im DeSci-Sektor?

War es das fürs Pi Network?

Rund sechs Jahre brauchte das Krypto-Projekt Pi Network, um ein Mainnet und eine Kryptowährung an den Start zu bringen – keine zwei Monate nach Launch befindet sich der Kurs bereits im freien Fall. Von den knapp 3 US-Dollar, die ein Pi-Token am Höhepunkt wert war, sind fünf Wochen später 55 Cent geblieben, ein Kurssturz von über 80 Prozent. Die Gründe scheinen zum Teil hausgemacht. Verwässert wird der Pi-Kurs zusätzlich mit regelmäßigen Token-Ausschüttungen. Und als wäre das nicht genug, stehen auch noch Betrugsvorwürfe im Raum. Die Talfahrt am Markt könnte nun zur Belastungsprobe für das irgendwie junge und doch schon alte Krypto-Projekt werden. Denn je weiter der Kurs sinkt, umso mehr zwingt sich Frage auf, wie zukunftsfähig das Konzept Mobile-Mining eigentlich ist.

Alle Infos erhältst du hier: Pi Network: Zum Scheitern verurteilt?