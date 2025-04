Kurs am Boden

In diesem Artikel erfährst du: Für welche Methoden Pi Network in der Kritik steht

Auf welche Red Flags Anleger bei dem Krypto-Projekt achten sollten

Weshalb der Kurs weiter sinken könnte – und warum das zur Gefahr für Pi Network wird

Rund sechs Jahre brauchte das Krypto-Projekt Pi Network, um ein Mainnet und eine Kryptowährung an den Start zu bringen – keine zwei Monate nach Launch befindet sich der Kurs bereits im freien Fall. Von den knapp 3 US-Dollar, die ein Pi-Token am Höhepunkt wert war, sind fünf Wochen später 55 Cent geblieben, ein Kurssturz von über 80 Prozent. Die Gründe scheinen zum Teil hausgemacht. Verwässert wird der Pi-Kurs zusätzlich mit regelmäßigen Token-Ausschüttungen. Und als wäre das nicht genug, stehen auch noch Betrugsvorwürfe im Raum. Die Talfahrt am Markt könnte nun zur Belastungsprobe für das irgendwie junge und doch schon alte Krypto-Projekt werden. Denn je weiter der Kurs sinkt, umso mehr zwingt sich Frage auf, wie zukunftsfähig das Konzept Mobile-Mining eigentlich ist.

