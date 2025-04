Der große Exodus? So trifft die Krise den Kryptomarkt

In diesem Artikel erfährst du: Wie stark das Handelsvolumen einbrach

Wo der Fear & Greed-Index steht

Warum die Bitcoin-Spot-ETFs schon schlimmer geblutet haben

Was Google Trends über das Retail-Interesse sagt

Seit Donald Trump der Welt am vergangenen Mittwoch mit drastischen Zöllen den Handelskrieg erklärt hat, sind die globalen Finanzmärkte in Aufruhr. Weltweit verzeichnen die Märkte deutliche Kursverluste. Die Aktienmärkte erleben einen Schock wie teilweise seit 2008 nicht mehr. Billionen US-Dollar werden abgezogen. Kurse stürzen ab. Und auch der Kryptomarkt bleibt von der Panik nicht verschont. Wie drastisch die Reaktionen auf die aktuellen Turbulenzen sind, zeigen diese vier Charts. Aber auch: Erholung ist in Sicht.

