Mit diesem Krypto-Steuertool spart ihr am meisten

Mit diesem Krypto-Steuertool spart ihr am meisten

Blockpit vs. CoinTracking

In diesem Artikel erfährst du: Wie Blockpit und CoinTracking funktionieren und wo die Unterschiede liegen

Warum man seine Krypto-Steuer vorsorglich machen sollte

Wie man Schwierigkeiten bei Steuerstrafverfahren vermeidet

Wer in Bitcoin und Krypto investiert, muss sich zwangsläufig auch mit der Steuer befassen. Denn: Der Staat treibt seinen Anteil ein, Mitarbeiter des Finanzamts werden zunehmend affiner auf der Blockchain. Auch Bitcoiner – die sich dank der Jahreshaltefrist bislang keine Sorgen um steuerliche Abgaben machen mussten – könnten bald zur Kasse gebeten werden. Die SPD hat einen entsprechenden Entwurf im Rahmen der Koalitionsverhandlung mit der Union ins Spiel gebracht. Wer dem Finanzamt nicht unnötig ins Auge fallen will, sollte daher vorbereitet sein, beispielsweise mit der in der Community beliebten Steuersoftware von Blockpit oder CoinTracking. Doch wie genau funktioniert die Krypto-Steuer eigentlich – und warum sollte man seine Krypto-Steuererklärung vorsorglich erstellen? Wir haben die beiden Anbieter getestet und einen Steuerexperten befragt.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.