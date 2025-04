Die SPD greift in den Koalitionsverhandlungen die Krypto-Einjahresfrist an. Wie es nun weitergehen könnte, verraten Experten.

In diesem Artikel erfährst du: Wie Experten den Vorstoß der SPD bewerten

Warum der Vorschlag rechtlich auf wackeligen Beinen stehen könnte

Wann eine Entscheidung fallen dürfte

Der deutsche Krypto-Space ist in Aufruhr. Die SPD greift eines der Heiligtümer der Szene an: Die einjährige Haltefrist auf Gewinne aus Bitcoin, Ethereum und Co. Das wurde nach der ersten Phase der Koalitionsgespräche bekannt. Die Empörung ist groß, ebenso die Unsicherheit. Noch ist allerdings nichts in Stein gemeißelt. Die Gespräche zwischen den drei Koalitionären dauern an. BTC-ECHO hat sich mit Politbeobachtern und Steuerexperten ausgetauscht, wie wahrscheinlich ein Wegfall der Einjahresfrist tatsächlich sein könnte und wann mit einer Entscheidung zu rechnen sein dürfte.

