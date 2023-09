Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, DeFi und Co. kompakt im Überblick.

Ethereum-Staking erreicht neues Allzeithoch

On-Chain-Daten zufolge haben ETH-Bestände auf zentralisierten Kryptobörsen – wie etwa Coinbase, Binance und Co. – einen neuen Tiefstand erreicht. Doch gleichzeitig wird so viel Ethereum Staking betrieben, wie nie zuvor. Durch das Staking bindet man eine große Menge an Ether in Smart Contracts. Diese sind folglich aus dem Handel ausgeschlossen.

Was das für die zweitgrößte Kryptowährung bedeutet und ob nun ein Ethereum-Engpass bevorsteht, lest ihr in diesem ausführlichen Artikel: Ethereum Staking-Rate erreicht ein neues Allzeithoch – das sind die Folgen

Coinbase-Nutzer können Krypto über PayPal kaufen

Die größte Kryptobörse der USA führt eine neue Zahlungsfunktion auf ihrer Plattform ein. Von nun an soll es Nutzerinnen und Nutzern aus Deutschland und Großbritannien möglich sein, ihre Kryptowährungen via PayPal zu bezahlen. Ob zukünftig auch das direkte Handeln auf PayPal für Kundinnen und Kunden aus Deutschland erlaubt sein soll – wie es in den USA der Fall ist – bleibt jedoch abzuwarten.

Alle weiteren Details zur neuen Partnerschaft findet ihr hier: Coinbase-Nutzer können Krypto über PayPal kaufen

Elon Musk bereitet Krypto-Zahlungen auf X vor

Elon Musk macht Ernst: Aus Gerüchten um eine Integration von Kryptowährungen und deren öffentliche Dementierung durch den E-Autobauer erhielt X (ehemals Twitter) inzwischen eine wichtige Lizenz, mit der auf der Plattform Krypto-Zahlungen möglich werden. Die Genehmigung des US-Bundesstaats Rhode Island erlaubt es der Plattform nun, Kryptowährungen und andere digitale Assets zu speichern, übertragen oder tauschen.

Alles Weitere findet ihr in diesem Beitrag: Elon Musk forciert Krypto-Zahlungen auf X

Lufthansa startet NFT-Treuepunkte mit Polygon

Mit “Uptrip” lanciert die nach Anzahl der Passagiere größte Airline Deutschlands ein spielerisches Treueprogramm mithilfe von NFTs. Kundinnen und Kunden verdienen mit jedem Flug Token, die Teil einer bestimmten Kollektion sind, wie etwa “die größten Städte der Welt” oder “Flugzeuge”. Wenn man eine Kollektion vollendet, warten verschiedenen Prämien. Für die Umsetzung arbeitet Lufthansa mit Polygon zusammen.

Weitere Details zum neuen NFT-Treueprogramm findet ihr hier: Lufthansa startet NFT-Treuepunkte mit Polygon

Podcast

Grayscale gewinnt gegen US-Wertpapieraufsicht

Der Vermögensverwalter Grayscale hat gegen die US-Börsenaufsicht SEC einen Etappensieg erringen können. Nach dem jüngsten Urteil eines Berufungsgerichts in den Vereinigten Staaten sei der Antrag auf einen Bitcoin ETF von der SEC zu Unrecht abgewiesen worden. Die letztendliche Zulassung eines Bitcoin ETF in den USA verbleibt jedoch ungewiss.

Alle Details zu dem Urteil lest ihr hier nach: Grayscale erreicht Etappensieg gegen US-Wertpapieraufsicht

BTC konnte kurz nach dem Urteil einen kurzzeitigen Kursanstieg verzeichnen. Warum jedoch das Gegenteil im September wahrscheinlich ist, lest ihr in diesem ausführlichen Artikel: Wieso im September ein neuer Bitcoin-Abverkauf droht