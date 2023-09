Jetzt ist es offiziell: Der August-Closing-Preis bei Bitcoin liegt bei 25.932 US-Dollar (USD). Damit druckt die Kryptowährung nach einem guten Start ins Jahr 2023 mit 11 Prozent ein zweistelliges Kursminus auf Tableau.

Doch ist das erst der Anfang? Mit Blick auf die historisch schlechte Performance im Monat September muss man konstatieren: Die Chancen auf eine Trendwende stehen schlecht. Schließlich schneiden Risiko-Assets wie Tech-Aktien oder Bitcoin im September so schlecht ab, wie in keinem anderen Monat sonst – so die Erzählung.

Aber: stimmt das überhaupt? Und wie sollten sich Anleger:innen jetzt verhalten?

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ € 1,- für 1 Monat Nur für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden