Während ETH-Bestände auf Krypto-Börsen einen Rekordtiefstand erreichen, wird so viel gestakt wie noch nie. Das steckt dahinter.

In den vergangenen Monaten ist nicht nur bei Bitcoin, sondern auch bei Ethereum eine zunehmende Verknappung des zum Verkauf stehenden Angebots an ETH zu beobachten. On-Chain-Daten zeigen, dass die Mengen an Ethereum auf zentralisierten Krypto-Börsen auf das niedrigste Niveau seit drei Jahren gesunken sind. Parallel dazu erreicht die Ethereum-Staking-Rate ein neues Allzeithoch.

Was das für die größte Smart-Contract-Plattform des Krypto-Space bedeutet und warum ein alleiniger Blick auf die ETH-Börsenbestände ein falsches Bild von der realen Knappheit des Ether-Angebots zeichnet. Steht ein Ethereum-Engpass bevor?

